Schüler wollen Innenhof nutzen

Amphibienbiotop geplant



Der Ausbau des Innenhofes bzw. des Atriums war in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Burkardroth Thema. Bürgermeister Waldemar Bug (ödp) sagte, dass die Nutzung der Innenfläche schon früher auf der Tagesordnung stand, die Entscheidung hierüber aber bisher vom Gemeinderat zurückgestellt worden war. Nachdem im August mit dem Bauabschnitt II begonnen werden soll und der Ausbau in diesem Zug anstehen würde, müsste man heute eine Entscheidung darüber treffen. "Es ist ein großer Wunsch der Schule, den Innenhof für die Schüler nutzbar zu machen", informierte Bug.Bei einem Vor-Ort-Termin vor der Sitzung wurden die örtlichen Gegebenheiten vom Gremium in Augenschein genommen. Cornelia Geßner vom Ingenieurbüro Messerschmitt in Bad Kissingen stellte in der Sitzung noch einmal den aktuellen Zustand sowie die Planungen vor. "Da der Schulbetrieb bis in den späten Nachmittag geht, hätten die Schülerinnen und Schüler bei einem Ausbau unter anderem die Möglichkeit, hier z. B. Tischtennis zu spielen und anderen Freizeitbeschäftigungen nachzugehen", sagte die Diplom-Ingenieurin. Derzeit liege der Innenhof brach und könne nur über einen kleinen Zugang erreicht werde, außerdem fehle ein zweiter Fluchtweg.Das Areal könne auch als Ruhepausenraum verwendet werden, man könne es sogar noch etwas vergrößern. Um dieses Vorhaben zu verwirklichen sollte eine große Zugangstür eingebaut werden, auch ein zweiter Fluchtweg müsste dabei entstehen. Der Einbau einer dritten Tür in das Areal wäre zwar schön, müsste aber nicht unbedingt sein. Außerdem sollte der Bereich befestigt werden, Geßner regte an, hier einige Spalierbäume zu pflanzen, die Schatten spenden würden. Die Kosten der einzelnen Gewerke zur Verwirklichung der Maßnahme bezifferte sie auf rund 111 000 Euro.Schulleiterin Heidrun von Schön war in der Sitzung ebenfalls vor Ort und befand, dass es schade wäre, den Raum hier ungenutzt zu lassen. "Es war schon immer der Grundgedanke, das Atrium nutzbar zu machen. Man könnte es in das pädagogische Konzept der Schule integrieren", meinte sie. Da ein Großteil der Schüler die Offene Ganztagsschule besuchen, könnten sie den Innenhof auch zum Entspannen nutzen. "Der Ausbau wäre ein großes Anliegen, den Schülerinnen und Schüler könnte man so einen großen Dienst erweisen", befand die Schulleiterin.Martin Hildmann meinte, dass der Ausbau des Innenhofs eine große Chance sei und es schade wäre, wenn man diese Gelegenheit ungenutzt lassen würde. Michael Frank plädierte dafür, eine der möglichen drei Türen wegzulassen, um den Durchgangsverkehr zu unterbinden. Mario Urschlechter hingegen sagte, dass man drei Türen einbauen sollte, damit das Atrium von allen Seiten zugänglich wäre. "Die Kosten würden sich in diesem Fall nur minimal erhöhen", sagte er.Bürgermeister Waldemar Bug meinte, dass man sich hier verschiedene Varianten anbieten lassen könnte, der Gemeinderat würde dann die Beste auswählen. Einstimmig fasste man den Beschluss, das Atrium den Planungen entsprechend umzubauen und den Einbau der dritten Tür von den Angeboten abhängig zu machen.Auf der Tagesordnung stand außerdem ein Bauantrag. Der Gemeinderat votierte dafür, dass der geplante Garagenneubau in der Steinbergstraße in Premich erfolgen kann.Außerdem wurde über eine Änderung bzw. die Neufassung der Vorkaufsrechtssatzung gesprochen. Bürgermeister Bug informierte das Gremium, dass man eine solche Satzung schon seit vielen Jahren habe. Sie ermögliche, dass man mit ihr das Allgemeininteresse wirksam durchsetzen könne. In der Regel laufe ein solcher Vorverkauf vollkommen unproblematisch ab. In den vergangenen Wochen wurde mit den verschiedenen Ortsreferenten über anstehende Projekte wie beispielsweise den Straßenausbau, die Gehweganlagen und die möglichen Trassen für Starkregenwasserabteilungen gesprochen und mit diesen Informationen die Satzung überarbeitet. Die einzelnen Flurnummern, die neu in die Vorverkaufsrechtssatzung aufgenommen werden, wurden dabei als Sitzungsvorlage ausgeteilt. Einstimmig beschloss der Gemeinderat, die Änderungen in die Vorverkaufssatzung aufzunehmen.In einem weiteren Punkt ging es um die Flurneuordnung in Premich, im speziellen Fall um die Zustimmung zu den Restbaumaßnahmen. Diese hatte die Teilnehmergemeinschaft Premich der Gemeinde schriftlich übersandt. In dem Schreiben ging es um die Schaffung von neuen Anlagen wie drei Einmündungen in die Staatsstraße und der Neuanlage eines Amphibienbiotops in der Flurlage "Jägerschlag". Auch weitere kleine Herrichtungsarbeiten wurden erwähnt. Die Teilnehmergemeinschaft bat den Markt Burkardroth um die Zustimmung zu den geplanten Baumaßnahmen sowie die Übernahme der neuen Anlagen. 2. Bürgermeister Daniel Wehner war bei der Sitzung der Teilnehmergemeinschaft dabei. Er erläuterte, dass das Amphibienbiotop als Ausgleichsmaßnahme angelegt werden müsste. "Die Maßnahmen machen Sinn, wir können hier bedenkenlos zustimmen", sagte er. Der Gemeinderat sah dies ebenso und votierte einstimmig dafür.