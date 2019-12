Schönste Brieftauben aus dem Landkreis

Die besten Schönheitsbrieftauben-Züchter aus Deutschland haben sich in Nüdlingen bei der Bundes-ausstellung in der Kleintierzuchtanlage getroffen.

Vor Weihnachten trafen sich die besten Schönheitsbrieftauben-Züchter aus Deutschland in der Kleintierzuchtanlage in Nüdlingen. Es ist ihre letzte Bundes-Ausstellung vor der Deutschen Brieftauben-Ausstellung in den Westfalenhallen in Dortmund die vom 2. bis 5. Januar stattfindet. Am Samstag und Sonntag ist sie für Besucher geöffnet.

In Nüdlingen kamen die Preisrichter Waldemar Wiener (Brendlorenzen). Andreas Habel (Wonfurt), Clemens Fuchs (Reichenbach), Hermann Wolf (Eltingshausen) und Rico Weisheit(Eckardts-Thüringen) aus dem Staunen nicht heraus. So viele schöne Tauben hatten sie nicht erwartet. Die 440 Tauben waren alle wunderschön . Es waren auch die besten Züchter aus dem gesamten Bundesgebiet angetreten und die Wertungen der Preisrichter lagen eng zusammen.

Anton Grom holt sich Gesamtsieg

Aus Bayern haben zwei Züchter teilgenommen: Josef Stark aus Freystadt und Anton Grom aus Oberthulba. Und Grom holte sich gleich den Gesamtsieg mit 470 Punkten.2. Gesamtsieger wurde Jana Kohl Jana (Dinklage), 3. Gesamtsieger wurde Markus Schütte (Twistringen).

Den Ehrenpreis der Bundesausstellung sicherte sich Anton Grom mit den sechs besten Tauben (jeweils die beste eines Züchters aus allen Klassen) mit einem vollen Haus 564 Punkten.

Der 2. Platz ging an Markus Schütte und Platz 3 an Jana Kohl. Das schönstes alte Männchen hatte Peter Kohl aus Halle, das schönstes alte Weibchen Theo Lankes. Anton Grom hatte nicht nur das schönste junge Männchen, sondern auch das schönste junge Weibchen und das schönste Paar.

Klassensieger wurden: 10 a Peter Kohl, 10a1 Josef Stark, 10b Theo Lankes, 10b1 Markus Schütte, 11a Jana Kohl, 11a1 sowie 11b1, 12a und 12b1 Anton Grom, 11b Theo Lankes, 12a1 Jana Kohl und 12b Hermann Verdenhalven.