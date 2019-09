Schnupperstunde mit Nüdlinger Spatzen

Seit September 2016 besteht der Kinderchor "Nüdlinger Spatzen" der Chorgemeinschaft Frohsinn. Während dieser Zeit hatten die jungen Sängerinnen und Sänger bereits eine ganze Reihe von Auftritten. Zuletzt glänzte der Chor beim 125-jährigen Jubiläum der Chorgemeinschaft, wo er für seinen Auftritt begeisterten Applaus vom zahlreichen Publikum erntete.

Nach der Sommerpause, am Mittwoch, 11. September, um 17 Uhr, beginnen die Nüdlinger Spatzen mit den Vorbereitungen für die nächsten Auftritte im Probenraum in der Alten Schule Nüdlingen. Zu dieser Probe sind alle Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren, die Freude am Singen haben, herzlich eingeladen zu einer Schnupperstunde.

Fundierte Ausbildung

Singen macht nicht nur Spaß, sondern ist auch gut für Körper und Seele, fördert das soziale Miteinander und die Intelligenzentwicklung. Unter der Leitung von Lena Ney erhalten die Kinder eine fundierte Stimmbildung und erlernen die richtige Atemtechnik für leichtes und sicheres Singen. Die Auswahl der Lieder ist vielfältig und reicht von heiter bis besinnlich. Bei den Spatzen steht aber nicht nur die Chorarbeit im Mittelpunkt, sondern vor allem die Freude am gemeinsamen Tun. Darum wird zwischendurch auch mal eine Bastelstunde eingebaut, und im September ist der erste gemeinsame Ausflug geplant.

Die nächsten Projekte des jungen Chores sind die Teilnahme am Nüdlinger Adventskonzert und am Kinderchorkonzert in Bad Bocklet im kommenden Frühjahr. red