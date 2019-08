Schmackhaftes aus regionalen Produkten

Regionale Produkte haben auch bei den großen Supermarktketten eine immer größere Bedeutung. Die Zusammenarbeit mit den Landwirten ist dabei sehr wichtig. Die Landfrauen im Bayerischen Bauernverband Bad Kissingen initiierten im Rahmen der Aktion "Wir Landfrauen on tour" nun eine Veranstaltung mit dem Rewe-Markt Haucke in Bad Brückenau. Bei der Veranstaltungsreihe in vielen Rewe-Märkten in Bayern rollt nach Ladenschluss eine mobile Küche an. In Bad Brückenau zeigte Michaela von der Linden, Bäuerin und Ernährungsfachfrau im Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbands, wie aus überwiegend regionalen Produkten schmackhafte Gerichte zubereitet werden. Die Familie Haucke hat sehr viele Produkte aus regionaler Herkunft im Sortiment und kennt die Lieferanten persönlich. Rund 20 Gäste ließen sich die Zubereitung verschiedener Gericht zeigen. Ob Frischkäseaufstrich, sommerlicher Nudelsalat, Rouladenspieße mit Ofengemüse oder eine Joghurt-Mouse mit Erdbeeren, die Referentin traf den Geschmack der Teilnehmer. Besonderen Wert legten die Landfrauen auf eine saisonale Auswahl der Lebensmittel. Natürlich konnte alles probiert werden und die Teilnehmer erhielten ein Kochbüchlein, damit Sie die Rezepte gleich nachkochen können.