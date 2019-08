Schlüssel ging über Bord

Bei einer Kanufahrt hat am Wochenende ein Mann in der Saale bei Bad Bocklet neben seinem Handy auch seine Brieftasche verloren. In dieser Brieftasche war neben den üblichen Scheckkarten auch der Generalschlüssel eines großen Unternehmens. Da die eigene Suche nach den verlorenen Sachen erfolglos geblieben war, wandte sich der Besitzer schließlich an die Wasserwacht Bad Kissingen.

Daraufhin machte sich eine Schnelleinsatzgruppe der Wasserwacht Bad Kissingen, unter anderem besetzt mit drei erfahrenen Rettungstauchern, auf die Suche nach dem Schlüssel. Aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse in der Saale waren dafür aber umfangreiche Sicherungsmaßnahmen notwendig.

Vor Ort wurde zunächst der Suchbereich eingegrenzt und die Einstiegsstelle für den eingesetzten Rettungstaucher gesichert. Währenddessen sprachen der Taucheinsatzführer, der Rettungstaucher und der Signalmann noch das Suchmuster ab. Bei Taucheinsätzen kommunizieren die Taucher mittels einer Signalleine unter Verwendung von Zugzeichen mit ihrem Signalmann. Auf diese Weise wird der Taucher entsprechend einem vorher abgesprochenen Suchmuster gelotst.

Nach etwa 15 Minuten konnte das Handy und nach ca. 35 Minuten dann die Brieftasche mit dem Schlüssel gefunden und an die Oberfläche geholt werden.

"Bei der ersten Absuche hatte man noch ungefähr 30 Zentimeter Sicht, ab dem zweiten Durchgang war nur noch ein Abtasten des Bodens möglich. Da war eine gehörige Portion Glück dabei, so kleine Gegenstände wiedergefunden zu haben", so der eingesetzte Rettungstaucher. Entsprechend glücklich zeigte sich auch der Besitzer der Gegenstände. Zur weiteren Absicherung wurde zudem noch ein Rettungsboot mit Besatzung (Bootsführer und Wasserretter) bereitgehalten, berichtete die Wasserwacht.

Die Strömung in der Saale erscheine auf den ersten Blick harmlos, ist jedoch sehr gefährlich, darauf weist die Wasserwacht Bad Kissingen hin.

Und wenn wieder mal was Wichtiges ins Wasser fällt: Für Sachbergungen ist eine Kontaktaufnahme per Mail unter ortsgruppe@wasserwacht-badkissingen.de möglich. red