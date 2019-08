Salinenfest für die ganze Familie

Wenn das Museum Obere Saline vom Freitag, 30. August, bis Sonntag, 1. September, zum traditionellen Salinenfest lädt, verwandelt sich der idyllische Innenhof in ein Festgelände und lockt die Besucher und Besucherinnen zum gemeinsamen Beisammensitzen, Feiern, Genießen, Spielen und Tanzen zu Live-Musik. Zu diesem spätsommerlichen Höhepunkt im jährlichen Veranstaltungskalender der Stadt Bad Kissingen treffen sich Einheimische und Gäste, Jung und Alt zu einem Fest für alle unter freiem Himmel.

Tausende zufriedene, ja begeisterte Festbesucher aus den Vorjahren haben die Organisatoren, das Team des Museums Obere Saline, bewogen, am bewährten Unterhaltungsprogramm nur wenig zu ändern. Das Fest beginnt am Freitag, 30. August, um 17 Uhr. Ab 18.30 Uhr startet die Golden Brass Band mit Swing, Jazz, Funk und auch zarten Balladen ins Wochenende.

Neu ist, dass das Fest am Samstag bereits ab 14 Uhr mit einem abwechslungsreichen Familienprogramm beginnt und der Festwirt am Nachmittag zu Kaffee und Kuchen einlädt. Viele Mitmachstationen, Puppentheater und Führungen unter dem Motto Entdecken, Spielen, Selbermachen gehören zu dem erlebnisreichen Familiennachmittag.

Auf dem Mitmachprogramm stehen alte und neue Spiele sowie Familienführungen. Zu den Höhepunkten des Familiennachmittags zählt das Lari Fari Puppentheater mit der Aufführung des Stücks Lumpenprinzessin (15.30 Uhr) sowie der Auftritt des Maria-Stern-Kindergartens Hausen (14 Uhr).

"The Jets" am Samstag

Am Samstag um 19 Uhr beginnt dann traditionell die große Oldies-Night mit der Kultband "The Jets". Dann werden im Nu wieder weite Teile des Hofes zur Tanzfläche für Junge und Junggebliebene. Titel wie "Hearts On Fire" oder "Life Is For Living" gehören für tausende Fans zum Programm des Abends.

Am Sonntag unterhalten die Fränkischen Straßenmusikanten ab 11 Uhr zum Frühschoppen mit traditioneller Tanz- und Kirchweihmusik aus dem Land zwischen Spessart, Frankenwald und Donau. Das musikalische Quartett begeistert seit über 30 Jahren mit witzigen Texten, spritzigen Arrangements und seiner charakteristischen kraftvollen Mehrstimmigkeit im Gesang.

Blaskapelle Hausen

Gute Tradition ist, dass ab Sonntagnachmittag die Blaskapelle Hausen aufspielt und die Festgäste mit Big Band Sound und traditioneller Blasmusik bestens unterhält.

Von 13 bis 18 Uhr bietet die Stadtjugendarbeit am Sonntag zusammen mit der Wasserwacht Bad Kissingen ein buntes Spielprogramm für Kinder und Jugendliche, unter anderem mit Bootfahren auf der Saale.

Im Museum Obere Saline gelten wie immer während des Festes erweiterte Öffnungszeiten: Freitag und Samstag 14 bis 18 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr.

Sonderführungen durch das Museum gehören natürlich auch in diesem Jahr zum Veranstaltungsprogramm.

Das Festprogramm mit allen Informationen ist unter www.museum-obere-saline.de zu finden. red