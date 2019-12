Sängervereinigung Burkardroth ehrte langjährige Sänger

"Die Liebe zu Musik und Gesang verbindet uns alle. Musik ist Brückenbauer - sie kennt keine Grenzen. Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum, sagte schon der Philosoph Friedrich Nietzsche." Siegfried Gottwald, als Vorsitzender der Sängergruppe Bad Kissingen, brachte es auf den Punkt, was Sänger und Sängerinnen lange Jahre vereint. So diente die Adventsfeier der Sängervereinigung Burkardroth im Pfarrheim als illustrer Rahmen, langjährige aktive Sänger mit Urkunden und Ehrennadeln des Fränkischen Sängerbundes und des Deutschen Chorverbandes auszuzeichnen.

Martha Albert war viele Jahre im Vorstand als Beisitzerin und im Vergnügungsausschuss. Seit 40 Jahren bereichert sie die Sängervereinigung als aktive Sängerin. Ebenfalls für 40 Jahre wurde Magda Bezold ausgezeichnet, die nach jeder Chorprobe die Sänger verpflegt und auch im Vorstand tätig ist. Sechs Jahrzehnte ist der Tenor Manfred Willacker aktiver Sänger, zuerst in Arnshausen, denn nach dem Zuzug nach Zahlbach bei der Sängervereinigung Burkardroth. Vereinsintern wurden sie von der Vorsitzenden der Sängervereinigung Burkardroth, Sandra Metz, mit der Ehrenurkunde des Vereins geehrt.

"Weil es Spaß macht"

Ebenfalls ausgezeichnet wurden die passiven Vereinsmitglieder Christiane Schuldheis für 25 Jahre Vereinstreue und Alfred Saam für 40 Jahre als förderndes Mitglied. Elmar Brehm wurde für fast 40 Jahre als Chorleiter geehrt. Was treibt einen an, 60 Jahre lang, jede Woche einen Abend für den Gesangverein zu opfern? Die Auftritte kommen zusätzlich dazu. "Weil es Spaß macht. Ich kann mir keinen schöneren Verein vorstellen. Bei uns geht es immer lustig zu", antwortet Manfred Willacker.

Seit seinem 14. Lebensjahr singt Willacker. "Ich bin jede Woche bei der Probe dabei. Der Donnerstag ist immer freigestellt, außer ich bin krank oder die Familie braucht mich." Zur Probe gehöre auch das anschließende Schafkopfspiel mit Sangesbrüdern. Höhepunkt in seiner Sängerlaufbahn, war vor Jahren ein Wertungssingen in Ebermannstadt in der Fränkischen Schweiz. Ansonsten sei jeder Auftritt in der Kirche oder bei Kulturveranstaltungen in der Marktgemeinde und die geselligen Ausflüge der Sängervereinigung ein besonderes Erlebnis. "Ich bin in keinem anderen Verein. Singen ist für mich eine Passion", sagt Manfred Willacker mit einem Leuchten in den Augen.