Rund 30 Gruppen ziehen durch Hausen

Zur Abwicklung des Zuges und der anschließenden Feier hat sich mit den "Häusler Bochbrunsern" mittlerweile ein eigener Verein gegründet. Nach Angaben der Verantwortlichen haben sich zwischen 25 und 30 teilnehmende Gruppen angesagt. Die Zugroute geht über die Straße "Am Schönborn", die Kardinal-Döpfner-Straße, den Windheimer Weg bis zum Friedhof, dann in die Hausener Straße bis zur Mehrzweckhalle, weiter über die Nüdlinger Straße bist zum Festplatz, der diesmal am Ortsrand Richtung Nüdlingen ist.