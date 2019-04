Rückblick auf tolle Session

Als "sehr aktiven" Verein beschrieb Gesellschaftspräsident Ingo Kneup den Nüdlinger Carneval Club (NCC) bei der Jahreshauptversammlung. Er verwies auf die engen, freundschaftlich tollen Beziehungen zu den Karnevalisten aus Schaan/Liechtenstein. Damen- und Herren-Mannschaften des NCC nahmen an der Dorfmeisterschaft der Kegler und der Schützen teil. Den größten Erfolg erzielte Liane Hofmann beim Schießen, sie erreichte den 1.Platz.

Bei den beiden Elferratssitzungen ließ allerdings das Interesse des örtlichen Publikums zu wünschen übrig, erklärte er in seinem Bericht. Die aktuelle Mitgliederzahl des NCC betrage 208, so Ingo Kneup.

Beim Ordensabend im November wurden die Karnevalisten auf das Motto der Session ("Zeitreise") eingestimmt. Bei mehreren Auswärtsauftritten, etwa in Fuchsstadt, präsentierte sich die Große Garde mit ihrem Showtanz. Erneut "nicht zufriedenstellend" war der NCC-Faschingstanz. Gut angenommen wurden die NCC-Beiträge beim Seniorenfasching. Die Teilnahme am Rosenmontagszug, so Kneup, beendete eine wirklich "tolle Session".

In seinem Bericht ging Vize-Vorsitzender Tobias Schäfer auf die organisatorischen Vorbereitungen zur zweiten FEN-Auftaktsitzung in der Schlossberghalle ein. Hier sei vom NCC hervorragende Arbeit geleistet worden. Die Besucher - insgesamt 526 - seien voll des Lobes gewesen. Gute Arbeit sei vom neu zusammengestellten "Kreadoof-Team" geleistet worden. Das gleiche Lob verdiene das Bühnen-Malteam.

Gardechefin Laura Hofmann berichtete vom Training der vier NCC-Garden. Mit 61 Mädchen sei die bisherige Warteliste vollkommen abgebaut worden.

Manon Bednarz, die NCC-Centfuchserin, zeigte den Mitgliedern, wie sich die Finanzen des NCC entwickelten. Wegen Arbeitsüberlastung der Centfuchserin musste ihre Entlastung auf den Herbst 2019 verschoben werden. Die NCC-Aktiven machten sich viele Gedanken im Hinblick auf eine "Ersatzveranstaltung" für den erfolglosen NCC-Faschingstanz. Vorgeschlagen wurde ein "erweiterter Rathaussturm" mit anschließenden Gardeauftritten in der Schulturnhalle. Eine solche Veranstaltung hatte es früher schon mehrfach gegeben.

Wegen der notwendigen Vorbereitungszeit soll der erweiterte Rathaussturm im Jahr 2020 erst beginnen. Heuer denkt der NCC über eine "Überbrückungsparty" nach. In der Jahreshauptversammlung wurde eine Reihe von Terminen festgelegt. Das "Kreadoof-Team" trifft sich am 11. Mai. Dabei soll unter anderem das Motto der neuen Session festgelegt werden. Teilnehmen werden NCC-Mannschaften wieder an der Kegel-Dorfmeisterschaft und am Schützen-Vereinsschießen. Ein Ferienprogramm ist im August vorgesehen. Der Rathaussturm ist am 16. November geplant. Zum Jubiläumsfest der "Röfis" in Schaan fährt vom 7. Februar bis 9. Februar 2020 ein Bus nach Liechtenstein.

Die Generalprobe für die Elferratssitzungen am 14. Februar/15. Februar 2020 soll am 13. Februar 2020 stattfinden.

Der NCC-Faschingstanz ist für den 22. Februar 2020 vorgesehen.