Rote Taschen in Bad Kissingen gegen die schlechtere Bezahlung der Frauen

Selbst das ungemütliche Regenwetter am vergangenen Samstag konnte die Frauen vom Ortsring Bad Kissingen des Deutschen Frauenrings nicht davon abhalten, zum Internationalen Aktionstag, dem Equal Pay Day, die Rechte der Frauen zu vertreten. Am Alten Rathaus verteilten Frauenrings-Vorsitzende Birgit Fischer sowie die Vorstandsmitglieder Hanne Stärker und Luise Grom nicht nur die roten Taschen, die ein Sinnbild für die roten Zahlen in den Geldbeuteln der Frauen sein sollen. Sie diskutierten mit den wenigen Passantinnen und Passanten, die sich bei dem schlechten Wetter aus dem Haus gewagt hatten, über ihr Ziel: eine Arbeitswelt, in der Frauen gerecht bezahlt werden und faire Chancen am Arbeitsmarkt erhalten. Bei den wetterbedingt wenigen Gesprächen wurde deutlich, dass die wenigsten Frauen und auch Männer von der Problematik der unterschiedlichen Bezahlung wissen, heißt es in einer Pressemitteilung des Frauenrings.

Equal Pay Day erst Mitte März

Um auf diese Ungleichheit aufmerksam zu machen, beteiligt sich der Ortsring Bad Kissingen des Deutschen Frauenrings seit fünf Jahren an der Aktion Equal Pay Day - dem "Tag für gleiche Bezahlung", der mittlerweile in 23 europäischen Ländern stattfindet. Das Datum des Equal Pay Day ist von Land zu Land unterschiedlich. Auf die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen wird nämlich durch die Wahl des Datums aufmerksam gemacht: Der Aktionstag findet immer an dem Tag statt, bis zu dem Frauen im neuen Jahr arbeiten müssen, um auf das durchschnittliche Jahresgehalt ihrer männlichen Kollegen zu kommen. Dass in Deutschland der Equal Pay Day erst Mitte März stattfindet, bedeutet schlicht und ergreifend, dass das Lohngefälle hierzulande noch größer ist als in anderen Ländern.

Verdienstabstand bis zu 31 Prozent.

In den letzten Jahren hat sich am Lohnunterschied von Männern und Frauen in Deutschland nichts verändert. Bei der Entgeltgleichheit gehört Deutschland zu den Schlusslichtern in Europa. In einzelnen Berufsgruppen beträgt der Verdienstabstand zwischen Männern und Frauen sogar bis zu 31 Prozent.

Auch wenn immer wieder betont wird, dass Frauen heutzutage auf der Überholspur seien - bei der Zahl der Bildungsabschlüsse mag das stimmen - sind Frauen aber erst einmal im Berufsleben angelangt, sieht die Realität für viele ganz anders aus, heißt es in der Mitteilung weiter. Gründe hierfür sind immer wieder die traditionelle Aufgabenverteilung in der Familie, die geschlechtertypische Berufswahl und Diskriminierung bei der Beförderung in Führungspositionen. Frauen unterbrechen oder reduzieren ihre Erwerbstätigkeit familienbedingt häufiger und länger als Männer. Das zieht lebenslange Einbußen bei der Karriere- und Einkommensentwicklung nach sich, letztendlich natürlich auch bei der Rentenhöhe. Frauen, die durch Arbeitslosigkeit des Mannes, Tod des Partners oder Scheidung zur Familienernährerin werden, müssen ihre Familie dann mit dem niedrigeren Fraueneinkommen versorgen - die Armutsrisiken sind dabei hoch. Typische "Frauenberufe" werden immer noch geringer geschätzt und schlechter bezahlt.