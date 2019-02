Rosenberger leitet Bücherei

Seit Januar 2012 arbeitete Helga Vierheilig in der katholischen öffentlichen Bücherei Eltingshausen ehrenamtlich mit und übernahm schließlich im Oktober des Folgejahres nach dem Ausscheiden der damaligen Leitung die so frei gewordene Stelle.

In diesen mehr als fünf Jahren wurden, wie bereits in den Zeiten zuvor, zahlreiche Medien aussortiert, aber auch kontinuierlich neue Bücher, Spiele, Hörspiele und vieles mehr dazu gekauft. Um auch junge Familien mehr anzusprechen, wurden Kontakte zum örtlichen Kindergarten geknüpft. Zur Vertiefung wurden darüber hinaus Besuche der Kleinen in die Wege geleitet und eine Autorenlesung organisiert. Von da ab nutzten immer mehr junge Mütter mit ihren Kindern das Angebot. So veränderte sich neben dem Bestand auch der Stamm der Leserinnen und Leser, wie aktuelle Zahlen der Statistik 2018 belegen.

Alljährlich im November stellt das Büchereiteam der Öffentlichkeit die aktuellen Neuanschaffungen vor. Nach einer Einführung Vorort und in der Fachstelle für katholische Büchereiarbeit der Diözese in Würzburg übernahm zum 1. Februar Marco Rosenberger dieses Ehrenamt nun von Helga Vierheilig.