Riedenberg: Wenn die Straße zur Bühne wird

Nach dem Jubiläumsabend Anfang Mai gingen nun die Festaktivitäten zum 50. Geburtstag des Musikvereins aus Riedenberg am Berghaus Rhön über die "Bühnen". Zwar gab es eine große Hauptbühne, auf der die befreundeten Kapellen aus Geroda, Untererthal, Kothen, Ober- und Unterleichtersbach, das Seniorenblasorchester des Nordbayerischen Musikbundes und die Partyband Sinntalsound auftraten, doch am Sonntag wurde auch die Straße kurzerhand zu einer riesigen Bühne umfunktioniert. Denn 200 Musikanten waren auf den Berg gekommen, um beim 2. Blasmusikfestival anzutreten und die zahlreichen Gäste zu begeistern. Eineinhalb Stunden wurden Märsche, Polkas und Walzer von den neun Gastkapellen intoniert. Den vollen Blasmusiksound gab es dann bei den fünf Gemeinschaftsstücken.

Bergseemesse

Auch die "Bergseemesse" war für viele zu einem unvergesslichen Erlebnis geworden. 200 Menschen aus Riedenberg und der näheren und auch weiteren Umgebung fanden sich am Sonntagmorgen am Bergsee ein und ließen sich von der besonderen Stimmung vereinnahmen. Zu Vogelgezwitscher erklangen Blasmusik-Choräle und Alphornklänge , sowie menschliche Stimmen vom Gemischten Chor des Riedenberger Gesangvereins. Auch Pfarrer Mariusz Dolny hatte seine Predigt ganz der Musik gewidmet.

Mit Marschmusik wurden die Gottesdienstbesucher im Anschluss zum Festbereich am derzeit neu entstehenden Berghaus geleitet wo zünftig weitergefeiert wurde. Und es geht noch weiter: Der Musikverein Riedenberg holt am 27. Juli Sebastian Reich und Amanda mit ihrem Programm "Glückskeks" in die Turnhalle des Kinderdorfes Riedenberg.