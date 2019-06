Rhönklub-Senioren auf dem Hochrhöner

Zu Beginn gab es eine Rundwanderung durch das Schwarze Moor (66 ha), eines der bedeutendsten Hochmoore in Mitteleuropa. Es liegt in 779 m Höhe auf der Wasserscheide zwischen Rhein und Weser.

Danach führte der Weg vorbei an Wiesen in Richtung Frankenheim, der höchstgelegenen Gemeinde (750m) in der Thüringer Rhön. Unterwegs war noch ein alter, gut erhaltener Wachturm der ehemaligen DDR-Grenze zu besichtigen. In Frankenheim folgte eine Besichtigung der Kirche, danach ging es hoch zum Ellenbogen und zu Noahs Segel.

Die Wanderung war gut vorbereitet und wurde von Ellengard Handschuh geführt. Heinz Krausenberger gab viele Auskünfte und hob Besonderheiten und Geschichtliches hervor. Insgesamt war es wieder eine gelungene Wanderung mit zufriedenen Teilnehmern. Am 27.Juni erfolgt die 8. Etappe, die vom Eisenacher Haus nach Kaltennordheim führt.red