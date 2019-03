Rhönklub Garitz: Nach 32 Jahren hat Manfred Mußmächer den Vorsitz abgegeben

Heidrun Ruppert folgt auf Manfred Mußmächer, der den Verein in seiner 52-jährigen Geschichte 32 Jahre lang geführt hatte und als Dank für sein außergewöhnliches Engagement zum Ehrenmitglied ernannt worden ist.

Mit "Ich weiß basaltene Bergeshöhn" - dem Rhönlied von Andreas Frack - wurde die Versammlung eröffnet. Die Mitglieder - von 180 waren rund 40 gekommen - zeigten damit ihre Verbundenheit zur Rhön, aber auch zu den Mitgliedern, die im vergangenen Jahr verstorben sind oder die krankheits- und altersbedingt nicht mehr am Vereinsleben teilnehmen können. Darunter auch Manfred Mußmächer, dessen Beiträge zu den Tagesordnungspunkten von Erwin Henz, Heidrun Ruppert bzw. Horst Hippler vorgelesen wurden - letzterem oblag auch die Leitung der Jahreshauptversammlung. "Diese Jahre waren ein Ergebnis unserer Gemeinschaft. Ohne eure Mithilfe wäre die Zeit nicht so erfolgreich verlaufen", ließ Manfred Mußmächer ausrichten.

Im Kassenbericht bilanzierte Erwin Henz ein Minus von knapp 700 Euro, was aus den Rücklagen ausgeglichen wurde. Bei den Ausgaben waren die Beiträge an den Hauptverein der größte Brocken: "Uns bleiben von den Mitgliedsbeiträgen nur 400 Euro."

Rund 1000 Teilnehmer hatten die Wanderungen und Fahrten, wie Kulturwartin Heidrun Ruppert berichtete. Das sei ein Minus von 20 Prozent gegenüber 2017: "Dieser Rückgang ist der Altersstruktur unseres Vereins geschuldet. Viele können an den Wanderungen und Ausflügen nicht mehr teilnehmen."

Enttäuschter Nilolaus

Naturschutzwart Georg Weippert berichtete unter anderem von der Nikolauswanderung, zu der zwar ein echter Nikolaus kam, aber leider nur eines von mehreren angemeldeten Kindern: "Die vorbereiteten Päckchen gingen dann an die Tafel in Bad Kissingen."

Von Pflege- und Markierungsarbeiten berichtete Wegewart Rüdiger Donnerstag, der mit Günter Karkajtis Teilabschnitte vom Main-Werra-Weg, vom Karolinger-Weg und dem Jakobus-Weg im Umfang von 32 Kilometer betreut. Wanderwart Berthold Schäflein blickte zurück auf 22 Wanderungen mit zusammen 262 Kilometern, an denen 96 Männer, 88 Frauen und ein Jugendlicher teilnahmen. Im Anschluss verteilte er die Wandernadeln.

Neuwahlen

Dann fanden unter der Leitung von Alfred Wacker Neuwahlen statt. Für die nächsten drei Jahre wurde Heidrun Ruppert vor Vorsitzenden gewählt, als Stellvertretender Vorsitzender wurde Horst Hippler bestätigt. Kassenwart bleibt Erwin Henz, der kommissarisch auch das Amt des Schriftführers übernimmt. Georg Weippert und Rüdiger Donnerstag bleiben Beisitzer, Sieglinde Schäflein kommt neu dazu. Zum neuen Wanderwart wurde Günter Karkajtais gewählt. Kassenprüfer blieben Hiltrud Meierl und Ulrich Kahnes.

Auch langjährige Vorstandsmitglieder wurden in der Jahreshauptversammlung des Rhönklubs Garitz verabschiedet. An erster Stelle Manfred Mußmächer, der den Verein 32 Jahre geführt hatte. 1981 trat er dem Verein bei, 1986 wurde er Kassenwart und bereits ein Jahr später zum ersten Vorsitzenden gewählt. Gelobt wurde sein organisatorisches Talent, das er stets bei der Planung von Mehrtagesfahrten und -wanderungen unter Beweis stellte, sowie sein Verantwortungsbewusstsein und sein Engagement für den Verein. "All seine Tätigkeiten aufzulisten, wäre ein abendfüllendes Programm", so der Laudator. In Abwesenheit wurde er mit dem Titel "Ehrenvorsitzender" gewürdigt.

Hans Thierauf trat 1987 dem Zweigverein Garitz bei und war von 1989 bis 2019 Schriftführer. Darüber hinaus war er auch ein begnadeter "Schankkellner", wie es hieß. In den Händen des Ehrenmitglieds lag die Leitung der Clubabende: "Streng und humorvoll" führte er diese beliebten Treffen, die gerade für die nicht mehr aktiven Rhönwanderer ein wichtiger Anlaufpunkt waren und sind. Auch Hans Thierauf konnte die Würdigung nicht persönlich entgegennehmen.

Schöne Erinnerungen

Mit Max Kiefl und Berthold Schäflein wurden zwei weitere engagierte Männer verabschiedet, die übereinstimmend meinten: "Die Gemeinschaft ist das, was mir aus all den Jahren in Erinnerung bleiben wird."

Max Kiefl trat 1970 dem Zweigverein Würzburg bei und kam 1978 zum Rhönklub Garitz. Von 1989 bis 2001 war er Kulturwart, ab 2002 bis zum heutigen Tag fungiert er als Beisitzer. Darüber hinaus übernahm er viele Aufgaben, von der Bewirtung bei Seniorennachmittagen bis hin zur Kassenverwaltung.

Berthold Schäflein wurde 1994 Mitglied im Garitzer Zweigverein und war ab 1998 Wanderwart. Lob gab es für seine stets sorgfältig geplanten Wanderungen, wobei die statistische Erfassung aller Daten - von den Kilometern bis hin zu den Teilnehmern - besonders wichtig war, denn diese Daten waren jedes Jahr die Grundlage für die Vergabe der Wandernadeln. Gelobt wurden zudem seine Freude am Singen und seine Textsicherheit.