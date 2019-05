Rhönexpress Radweg wird eröffnet

Am Freitag, 28. Juni ist die Eröffnung des Rhönexpress Bahn-Radweges im Sinntal geplant. Die 26,3 km lange Strecke, die durch die Gemeinden Zeitlofs, Bad Brückenau, Riedenberg und Wildflecken verläuft, wird dann auf der ganzen Länge für den Geh- und

Radverkehr freigegeben.

Das anspruchsvolle Projekt, das gemeinsam von den Kommunen der Brückenauer Rhönallianz realisiert wurde, hat das Potenzial, für die ganze Region neue touristische Impulse zu setzen. In einem nächsten Schritt soll dann das Thema "Bahngeschichte" entlang der Strecke inszeniert werden. Dadurch wird der Erlebnisfaktor des Weges zusätzlich gesteigert. Für die Umsetzung wurden Fördermittel aus dem europäischen Programm "Leader" beantragt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Für 14.30 Uhr ist am Bahnhof in Wildflecken ein kleiner Festakt geplant, zu dem alle Förderstellen, politische Mandatsträger, am Bau beteiligten Unternehmen und die Bevölkerung eingeladen sind. Im Anschluss, um etwa 16.30 Uhr, sind die Gäste dann eingeladen, an einer gemeinsamen Fahrt auf dem Rad nach Bad Brückenau teilzunehmen. Hier endet der Termin dann mit der gemeinsamen Eröffnung des 38. Bad Brückenauer Stadtfestes.red