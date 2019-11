Rhöner Fußballer und Ehrenamtliche geehrt

"Danken und ehren sind wichtige Aufgaben im Leben", sagt Klaus Eisenmann, Kreis-Ehrenamtsbeauftragter für den Fußballkreis "Rhön", der verdiente Vereinsmitarbeiter in Wollbach ehrte.

Landrat Thomas Bold (CSU) lobte und dankte den Vereinsfunktionären für ihr Engagement: "Ihr seid alle, wie Sie hier sind, das Rückgrat in euren Vereinen." In 140 Sportvereinen mit 45 000 Mitgliedern ist der Fußball die größte Bewegung im Landkreis. "Ohne die Basis und den Amateurfußball geht auch bei den großen Fußballklubs gar nichts", sagt Bezirksvorsitzender Jürgen Pfau. "Im Profifußball ist das Geld die Währung, im Amateurbereich die ehrenamtliche Arbeit." An die Preisträger sagte Pfau: "Ihr seid die Legenden auf den Rhöner Sportplätzen, ohne die es im Verein nicht geht." Er bekräftigt: "Wir brauchen das Ehrenamt, wir brauchen Sie alle, denn ihr seid unverzichtbar für die Vereine." Der demographische Wandel macht auch im Fußballsport nicht halt: Vereine und Nachwuchs werden weniger. "Es ist deshalb mehr als verdient, dass Sie bei der Sonderehrung ins Rampenlicht gestellt werden."

Verdient: "Lebens-Oscar"

Bezirksvorsitzenden Jürgen Pfau übernahm die Sonderehrung des DFB. Vier Frauen und dreizehn Männer wurden ausgezeichnet. Kreisehrenamtsbeauftragter Klaus Eisenmann bezeichnete diese Funktionäre als Helden, die den "Lebens-Oscar" verdient haben. Er stellte die siebzehn Galionsfiguren der Vereine - elf aus dem Landkreis Bad Kissingen, sechs aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld - in Gedichtform vor und dankte ihnen, dass sie "über viele Jahre hinweg mit ihrem Engagement ihre Vereine mit Licht erhellen".

Nach der Verleihung stellten sich der diesjährige Kreissieger im Ehrenamt, Udo Loibersbeck von der DJK Premich - er wurde wegen seiner Verdienste in München geehrt -, und U30-Kreissieger Julian Brönner vom FC Frankonia Thulba vor.

Für heitere Unterhaltung sorgte eine Talkrunde mit Andre Betz, seiner Tochter Jule und dem Kreisvorsitzenden Rainer Lochmüller. mib

Horst Albert SpVgg Haard

Andreas Appel DJK Seubrigshausen

Hagen Barthelmes FC Poppenlauer

Stefanie Büchner TSV Thundorf

Daniele Cazzella TSV Oerlenbach

Jens DenningerTSV Waltershausen

Egon Göbel TSV Reiterswiesen

Michael Gündling DJK Leutershausen

Thilo Kirchner DJK Premich

Sonja Schirber TSV Unsleben

Helmar Scheuring VfR Bischofsheim

Reinhold Schmitt Hassenbach

Manuela Schuhmann SV Riedenberg

Thomas Schuhmann FSV Schönderling

Egon Stuhl TSV Hollstadt

Rainer Voll TSV Stangenroth

Hiltrud Weber TSV Mühlfeld

