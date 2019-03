Reparieren statt wegwerfen

Was macht man mit einem Stuhl, an dem ein Bein kaputt ist? Mit einem Toaster, der nicht mehr funktioniert? Wegwerfen? Nein. Es liegt schon genügend Müll auf den Halden und jeder neue Einkauf kostet Geld, ganz zu schweigen von der Energie und den Ressourcen, die in jedem neuen Teil stecken. Warum also nicht mal versuchen es zu reparieren?

Die Reihe Repaircafés im Landkreis Bad Kissingen im Herbst 2018 geht weiter! Wieder veranstaltet die Ortsgruppe Nüdlingen des Bund Naturschutzes gemeinsam mit erfahrenen Akteuren des Vereins "Repair Café Schweinfurt" ein Repaircafé. Weil beim letzten Mal die Nachfrage so groß war, bringen die Organisatoren dieses Mal noch weitere Reparateure mit. Unter anderem befindet sich unter ihnen auch ein Nähmaschinenspezialist.

Treffpunkt ist am Samstag, 16. März, zwischen 10 und 14 Uhr im Gastronomieraum der alten Schule Nüdlingen, direkt neben der Kirche. Dorthin kann jeder mit seinen kaputten Gegenstände kommen. Die Spezialisten vor Ort sehen, was zu machen ist. Alle Reparaturen, die innerhalb einer halben Stunde durchgeführt werden können, werden an Ort und Stelle gemacht. Natürlich gibt es Kaffee und Kuchen, um die Wartezeit zu verkürzen. Sollte die Reparatur länger dauern, kann mit den Reparateuren eventuell ein Nachfolgetermin vereinbart werden.

Repariert werden Möbel, elektrische Geräte, Spielzeug, Fahrräder, Nähmaschinen und vieles mehr.

Interessierte sollten nur ein Gerät zum Reparieren mitbringen, sonst können die Veranstalter ihren Zeitplan nicht einhalten. Bitte keine Handys und keine Computer.

Die Reparaturen werden gegen eine Spende durchgeführt. Mögliche Ersatzteile müssen vor Ort bezahlt werden. Rückfragen sind unter Tel.: 0170/557 2110 möglich.

Organisatorin Hannelore Rundell weist darauf hin, dass das Repaircafé in Diebach am 30. März nicht stattfindet - wie ursprünglich im gedruckten BN-Jahresprogramm angekündigt. Interessenten müssen daher entweder am 16. März nach Nüdlingen kommen oder die Termine im Herbst wahrnehmen (21. September in Hammelburg, 12. Oktober in Nüdlingen).