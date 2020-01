Reparaturen am Tattersall

An der nördlichen Fassade des Tattersalls in Bad Kissingen steht aktuell ein Baugerüst. Hintergrund sind kleinere Reparaturarbeiten am Giebel der denkmalgeschützten, ehemaligen städtischen Reithalle. Am Trau fgesims ist ein in die Jahre gekommenes Regenschutzblech auszutauschen, außerdem muss der Bereich abgedichtet und der Putz erneuert werden. Das teilte das Rathaus auf Anfrage mit.