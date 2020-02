Regionalbudget für Kleinprojekte

Mit insgesamt 100.000 Euro können in der Allianz Oberes Werntal nun Kleinprojekte gefördert werden. Allianzmanagerin Eva Braksiek, Johannes Krüger vom Amt für ländliche Entwicklung (AlE) und Poppenhausens Bürgermeister Ludwig Nätscher gaben den Startschuss für den Förderzeitraum 2020.

Das Spektrum der möglichen Projekte ist weit gestreut, erklärte Johannes Krüger. Anträge können Bürger, Vereine und Kommunen einreichen. Mit dem Geld könne man vieles fördern, das den Leitlinien des Integrativen Entwicklungsprozesses der Allianz dient. Denkbar sind kleinere Projekte von Vereinen, gemeinsame Aktionen in einer Gemeinde und sogar (z.B. für Selbstvermarkter) Kleinprojekte im kommerziellen Bereich.

Die Förderformulare sind sowohl auf der Internetpräsenz des Oberen Werntals, als auch auf der Site von Poppenhausen hinterlegt. Die Gemeinde ist für das gesamte Allianzgebiet federführend in dieser Aktion. Die eingereichten Projekte, so Eva Braksiek, werden noch einem Punkteschema bewertet. Bis zum 30. März müssen die Förderanträge ausgefüllt in Poppenhausen eingereicht sein, die Kleinprojekte müssen bis zum 20. September dieses Jahres komplett abgeschlossen sein. Die Förderquote für den Antragsteller beträgt 80 Prozent, den restlichen Eigenanteil von einem Fünftel muss der Antragsteller stemmen. Die Fördergelder stammen dann zu 90 Prozent aus dem auferlegten Fördertopf, die restlichen zehn Prozent steuert die Allianz bei.

Alle eingereichten Anträge werden in einem Entscheidungsgremium besprochen und geprüft. Gefördert werden die tatsächlichen Nettokosten des Projektes mit maximal 10.000 Euro. Kleinprojekte unter 500 Euro werden nicht unterstützt, die förderfähigen Ausgaben dürfen die Summe von 20.000 Euro nicht übersteigen.

Hoffen auf rege Beteiligung

Bürgermeister Ludwig Nätscher freute sich über die vielen Ansatzpunkte für Privatpersonen und Vereine, direkt von der Allianz zu profitieren. Er hofft - wie auch Euerbachs Bürgermeister Arthur Arnold - auf eine rege Beteiligung. "Wir erhalten damit die Möglichkeit, viele Kleinprojekte aus den zehn Allianzgemeinden zu fördern."

Die Regionalbudgets für kleine Projekte werden allen Allianzen zur Verfügung gestellt, die dies beantragen, berichtete Johannes Krüger. Rund 20 dieser kommunalen Zusammenschlüsse aus Unterfranken wollen in den Genuss dieser Zuschüsse kommen.

Die Förderanträge finden Bürger und Vereine auf www.oberes-werntal.de und www.poppenhausen.de. Ansprechpartner für alle Anträge ist die Gemeinde Poppenhausen / Geschäftsleiter Thomas Hahn, Tel. 09725/711 012.Hans-Peter Hepp