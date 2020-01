Rauchmelder hatte ausgelöst

Die Feuerwehren des östlichen Landkreises Bad Kissingen waren noch beim Großbrand in Poppenlauer, da kam schon die nächste Alarmierung: Ein Rauchmelder in der Berufsschule im Stadtteil Garitz hatte angeschlagen. Rund 300 bis 400 Schüler verließen zusammen mit ihren Lehrkräften geordnet die Schule und warteten geduldig auf die eintreffenden Kräfte.

Sowohl Rotes Kreuz, wie auch die Garitzer Wehr und Stadtbrandmeister Michael Wolf waren schnell vor Ort und konnten den Alarm auslösenden Rauchmelder in der Lehrküche lokalisieren. Dieser hatte vermutlich nur durch Küchendunst eine Brandmeldung an die Integrierte Leitstelle in Schweinfurt gesendet, so dass nach wenigen Minuten Entwarnung gegeben werden konnte und das Gebäude wieder betreten werden durfte.

Dennoch verpassten einige der Schüler ihre Busse, denn der Alarm kam am Nachmittag kurz vor Stundenschluss. Die Rettungskräfte von Polizei, Feuerwehr und Rotem Kreuz rückten nach gut 20 Minuten wieder ab, Sach- oder Personenschaden war keiner entstanden.