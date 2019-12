Explosion an Ölofen in Rannungen - Mutter (21) kann mit 4-jähriger Tochter fliehen: Am Abend des 23. Dezember 2019 ging bei der Integrierten Leitstelle ein Notruf ein, wonach in einem Anwesen der Schweinfurter Straße ein Ölofen explodiert sei. Das schreibt die Polizeiinspektion Bad Kissingen am Dienstag danach.

Rannungen: Großeinsatz wegen gemeldeter Explosion

Sofort löste die Leitstelle einen Großalarm für die Feuerwehren Rannungen, Poppenlauer, Pfändhausen und Rottershausen aus, welche mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort waren. Zudem kamen die zwei zuständigen Kreisbrandmeister sowie eine RTW-Besatzung des Roten Kreuzes zur Einsatzstelle.