Rakoczy-Fest Bad Kissingen: Festzug, Ball, Musik und Party

Bei den Chef-Organisatoren Bruno Heynen von der Staatsbad GmbH und Thomas Lutz vom Kissinger Sommer-Büro geht es drunter und drüber: Morgen noch Abschluss-Konzert des Kissinger Sommers, in zwei Wochen bereits der absolute Saison-Höhepunkt: Vom 26. bis 28. Juli locken historische Persönlichkeiten, lautstarke Bands, 36 Pferdegespanne beim Umzug und ein buntes Rahmenprogramm wieder Zehntausende in die Stadt.

Gäste und Einwohner werden an den drei Tagen in die glorreichen Zeiten des Weltbades versetzt, als sich Kaiser, Zaren und Könige, Schriftsteller, Musiker und andere Künstler aus aller Welt hier trafen. Der bekannteste Kurort Deutschlands feiert sich selbst. Zahlreiche Darsteller stellen Graf Otto von Botenlauben mit Beatrix von Courtenay, Gräfin von Botenlauben, Balthasar Neumann, das österreichische Kaiserpaar Elisabeth I und Franz Josef I., mehrere bayerische Könige oder den Schriftsteller Theodor Fontane dar, der vier Mal nach Bad Kissingen kam und vor genau 200 Jahren geboren wurde. Allerdings wird einer der bekanntesten Kurgäste heuer nicht vertreten sein: Nach dem überraschend Tod von Darsteller Alexander Karl bleibt die Rolle Otto von Bismarcks in diesem Jahr unbesetzt.

Die Organisation des Rakoczy-Festes teilen sich Staatsbad GmbH und Stadt. Die Kutschen etwa gehören der Stadt. "Wir lagern sie ein und sorgen für den Unterhalt, etwa das Fetten des Leders", berichtet Lutz. Die Wagen dagegen stehen in der Kurgärtnerei. Die ist auch für den Blumenschmuck zuständig: "Das ist ein Riesen-Aufwand in den Tagen vor dem Fest, den Ballsaal und die ganzen Wagen zu schmücken", berichtet Lutz. Wichtig sei dabei eine gute Vorbereitung: Bereits Monate vorher überlegen sich Holger Paff und sein Team von der Kurgärtnerei, welche Blumen etwa zum diesjährigen Kleid der Quellenkönigin passen.

Komplett erneuert hat die Marketing-Abteilung der Staatsbad GmbH im vergangenen Jahr das Gestaltungskonzept: Fürst Rákóczi als Namensgeber des Festes grüßt seitdem in leuchtendem Orange von Flyern, Plakaten und Fahnen.

Programm Für Freitag stehen die offizielle Eröffnung um 19 Uhr auf dem Marktplatz, die Quadrille des Reitvereins mit Besuch der historischen Persönlichkeiten im Luitpoldbad und "Saale brennt" auf dem Programm. Am Samstag geht es mit Konzerten um 10.30 Uhr und 15.30 Uhr im Kurgarten weiter. Am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr herrscht "buntes Treiben".

Ball Am Samstagabend stellt der Hofmarschall um 18.30 Uhr die historischen Persönlichkeiten vor der Spielbank vor, danach steigt der Festball beim Fürsten Rákóczi im Regentenbau. Die Staatsbad-Philharmonie Kissingen und die Band "Firebirds" sorgen für die passende Stimmung.

Festzug Der Festzug mit den historischen Persönlichkeiten, geschmückten Festwagen und Fußgruppen zieht am Sonntag ab 14.30 Uhr durch die Innenstadt. Danach geben die Darsteller Autogramme im Kurgarten. Zum Abschluss findet um 22.15 Uhr ein großes Feuerwerk statt.

Pin Den Rakoczy-Pin als Eintritt für alle drei Festtage gibt es für 5 Euro vorab unter anderem in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung oder am Abend an den Eingängen zur Innenstadt.

Info Das Programm und weitere Infos gibt es unter www.rakoczy-fest-badkissingen.de. Zudem liegen Flyer an der Tourist-Info und in der Stadt aus.rr