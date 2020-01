Rätselbild: Was ist das in Bad Bocklet?

Das Wasser der Balthasar-Neumann-Quelle in Bad Bocklet ist das eisenhaltigste Heilwasser in ganz Deutschland. Das stimmt: Wer einen Schluck davon nimmt, glaubt, er leide unter Zahnfleischbluten.Und wer sich über das Becken im Kurpark von Bad Bocklet beugt, der bemerkt sofort die wunderschönen Strukturen, die das Wasser auf dem Rand des Kupferbeckens hinterlassen hat.

Harald Neugebauer ist der Techniker und Hausmeister in der Staatsbad GmbH Bad Bocklet. Er erklärt, wie die Strukturen entstehen: "Wenn das sehr Mineralien haltige Wasser mit Luft in Berührung kommt, legen sich die Mineralien ab - so entstehen die Strukturen." Ein- bis zweimal in der Woche werden das Becken und die Wasserrohre auf Hochglanz poliert, beim Rand allerdings ist das schwieriger. "Soweit es möglich ist, wird auch der geputzt. aAber wir können da nicht mit hartem Gerät ran, das muss man vorsichtig machen." Gut so: Selten waren Rückstände schöner.