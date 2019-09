Radunfall am Kissinger Rathausplatz: Zeugen gesucht

Steffen Gaile hat sich dazu bei der Redaktion der Saale-Zeitung gemeldet. Wie er berichtet, hat er sein Fahrrad in der Kirchgasse durch die Fußgängerzone in Richtung Rathausplatz geschoben. An der Kreuzung zur Bachstraße wollte er wieder aufsteigen. In dem Augenblick sei eine Frau mit einem E-Bike die Bachstraße in seine Richtung gefahren und mit ihm zusammengestoßen. "Wir lagen beide auf der Straße. Verletzt wurde zum Glück niemand", sagt der Lehrer aus Sachsen-Anhalt, der sich im Augenblick zur Reha an der Saale aufhält. Allerdings wurde sein Vorderrad beschädigt. Die Reparaturkosten beziffert er mit rund 130 Euro.

Nach Auskunft des 56-Jährigen sind zwei Passanten direkt zum Unfall dazugekommen um zu helfen, außerdem haben mehrere Zeugen den Unfall beobachtet. Die Polizei wurde nicht eingeschaltet. Die Gegenseite schildert den Vorfall anders. Demnach sei die Frau erst kurz vor der Unfallstelle auf ihr E-Bike gestiegen und habe noch keine hohe Geschwindigkeit gehabt. Die Gegenseite bestreitet, das Gaile erst aufgestiegen ist - er sei mit einigem Tempo aus der Kirchgasse gefahren. Zudem wird bestritten, dass der Schaden an dem Rad von dem Unfall stammt. Zur Schadensregulierung bittet Gaile nun Zeugen des Unfalls, sich mit ihm in Verbindung zu setzen. Erreichbar ist er in der kommenden Woche über das Rehazentrum Bad Bocklet unter Tel.: 09708/ 790.