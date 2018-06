Public Viewing in Kissingen: Aus der Traum!

Von der ersten Spielminute an: Überall kritische Blicke in der Kissinger Innenstadt. "Die Deutschlandspiele schaue ich mir immer an. Entweder am Stadtstrand oder in der Innenstadt", beschreibt Nico Tremer seine Public-Viewing-Sehgewohnheit. In der Fußgängerzone sei es für ihn jedoch besser, da diese ruhiger und nicht überlaufen sei.



Während des Spiels waren zahlreiche Augen auf die Bildschirme gerichtet. Aber ungeachtet der Kissinger Fans konnte die deutsche Elf nicht gegen die Südkoreanische Nationalmannschaft überzeugen. Die traurige Bilanz am Ende des Spiels: Deutschland ist ausgeschieden. "Eigentlich habe ich auf ein 2:0 für Deutschland getippt. Nach den ersten Minuten war ich skeptisch: 2:0 für Südkorea", stellt Michael Demling aus Herschfeld fest, der aktuell zur Reha in Bad Kissingen ist.



Auch wenn Demlings Favorit sich nicht durchsetzen konnte, gibt es immerhin einen Trost: "Es ist alles besetzt, die Sonne scheint, es gibt gutes Essen und Bier", bringt Matthias Schultheis, der Pächter der Wirtschaft "Platzhirsch" an. Doch nicht nur Fußballverrückte waren unterwegs, Jörg Uhlenbrock, der zum ersten Mal in der Kurstadt Urlaub macht zog dem Spiel das Kulturprogramm vor. "Fußball interessiert mich nicht, ich war mit meiner Frau im Kurkonzert: Da wurden Glenn Miller und Beatles gespielt."



Der Stadtstrand war indessen komplett belegt. Wer keinen Platz mehr in den Liegestühlen und Strandkörben ergattern konnte, sah dem Debakel auf der großen LED-Leinwand vom Luitpoldpark oder der Ludwigsbrücke aus zu. "Attenzione!", rief ein italienischer Passant mit schadenfreudigem Grinsen zu den Zuschauern hinunter. Tja, wer zuletzt lacht ...