Black or White? Nein, Black and White hieß es bei der Prunksitzung des TSV Stangenroth in der vollen Rhönfesthalle. Weil Nikolaus Krämer, seit vielen Jahren Sitzungspräsident, ein dem Motto entsprechender weißer Anzug nicht kleidet, musste Steve Kungu die zweite Halbzeit der Prunksitzung übernehmen. Und das tat er in seiner lockeren Art mit Bravour.

14 Beiträge hatten die 136 Faschingsaktiven einstudiert. Zwei Garden aus den eigenen Reihen, welcher kleinere Ort hat das schon? Sie trainieren das ganze Jahr über. Auftakt für die Organisatoren, das Faschingstreiben vorzubereiten, ist laut Krämer jeweils der 11.11. eines jeden Jahres.

Für ein bunt gemixtes Programm sorgten allem voran natürlich die bunten Tanzgruppen. Die Valentines schwangen ihre 26 Beine im Takt. Sie sind die Zukunft der Stangenröther Fosenöchter. Viel Applaus gab es natürlich auch für die Hotten Hühs und die Dancing Divas, neun Mädels und zwei Jungs, die mit ihrem spektakulären Verbrecher-Tanz das Publikum ins Staunen versetzten.

Dann gab es eine Meuterei in der Rhönfesthalle: Die Rhönpiraten nahmen sowohl die Welt als auch Stangenroth musikalisch auf die Schippe.

Ihren Traum, einmal ein Funkenmariechen zu sein, verwirklichte Annegret Winter und hatte die Lacher auf ihrer Seite. Unbeirrt dozierte sie über das positive Denken und wurde dabei immer falsch verstanden. Wenn es schon keine Kneipe in Stangenroth gebe, dann äre doch wenigstens ein Kneippbecken, schön, meinte sie. Denn wenn ihr Mann da genau so oft reinginge wie in die Kneipe, wären wenigstens seine mit sämtlichen Pilzkulturen übersäten Füße sauber! Wenn das nicht positives Denken ist...

"Stark gemacht!" lobte Krämer den kleinen Konstantin Scheuring für seinen allerersten Beitrag vor großem Publikum. Der vollmotivierte Nachwuchsfußballer brauchte sehr viel Geduld, um seiner unwissenden Mutter Carina die Vorgänge bei einem Fußballspiel zu erklären.

Was noch so alles auf dem Programm stand, können Besucher bei der zweiten Prunkstitzung am kommenden Samstag, 23. Februar, ab 19.11 Uhr , in der Rhönfesthalle erleben.