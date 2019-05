Proben für Theaterstück

Zu den Besonderheiten an der Realschule Bad Kissingen gehört die Einrichtung von Musiktheaterklassen in der Unterstufe. Nachdem die 6. Klasse ihren diesjährigen Auftritt bereits erfolgreich absolviert hat, steht nun in der kommenden Woche die Aufführung der "Kids-on-Stage" Klasse 5d bevor. Nach monatelangen Proben ist es endlich soweit. Die Nachwuchsschauspieler freuen sich, ihrem Publikum das Stück "Ronja Räubertochter" nach dem Kinderbuchklassiker von Astrid Lindgren präsentieren zu dürfen.

Vieles gab es im Vorfeld zu bewältigen: So mussten zunächst die Rollen verteilt, Kostüme ausgesucht und das Bühnenbild gebaut werden. Im Anschluss daran wurden die einzelnen Szenen und Lieder schrittweise im Deutsch-, Kunst- und Musikunterricht eingeübt. Sprachliche Feinheiten und schauspielerische Details standen dabei im Vordergrund und wurden immer weiter verbessert.

Kurz vor der Aufführung gibt es noch immer viel zu tun: Vor allem sind die Laufwege auf der Bühne einzustudieren, auch der Umgang mit der notwendigen Bühnentechnik will geübt sein. Da bei allen beteiligten Schülerinnen und Schülern in den vergangenen Wochen großer Einsatz erkennbar war, würden sie sich über ausgeprägtes Interesse an ihrer Aufführung sehr freuen.

Aufgeführt wird das Theaterstück am Mittwoch, 29. Mai, und Freitag, 31. Mai, jeweils um 19 Uhr in der Aula der Realschule. Der Eintritt ist frei. red