Klaus Bollwein vertritt als Geschäftsführer vom Stadtmarketing "Pro Bad Kissingen e.V." einen Großteil der Läden in der Stadt. Stellvertretend für viele Ortschaften erzählt er, was seine Gedanken zu den schrittweisen Lockerungen für Geschäfte sind. Wie sieht es derzeit aus in der Stadt, wie geht e...