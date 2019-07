Prinzessin sucht Prinz und bekommt einen Frosch

Bei herrlichem Sommerwetter konnte sich das Team der Aschacher Bücherei über eine gut besuchte Vorlesestunde freuen. Zu Beginn der Veranstaltung wurde auf das Märchen vom Froschkönig geblickt.

Ganz anders war aber die Geschichte der Froschkönigin: Es war einmal eine Prinzessin, die fühlte sich sehr unglücklich.

"Ich will nicht länger allein im großen Schloss wohnen. Ich will nicht länger allein im breiten Bett schlafen. Ich will einen Prinzen. Eine echte Prinzessin braucht einen Prinzen!"

Aber Prinzen waren selten geworden. Doch dann taucht ein Frosch mit Krone auf und plötzlich kommt alles ganz anders ...

Am Ende der Geschichte verwandelt sich die Prinzessin, die den Frosch geheiratet hat, mehr und mehr in eine Froschkönigin und lebt fortan mit ihrem Frosch "mit Krone" im Teich am Schloss. Sie sind glücklich und zufrieden und und wenn sie nicht gestorben sind, ja dann quaken sie noch heute...

Nach dieser Geschichte bastelten die Kinder aus Tonpapier Riesenfrösche mit und ohne Kronen und hatten sichtlich viel Spaß dabei. r