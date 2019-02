Premicher Frösche im Nebel des Grauens

Von Fröschen und Nebel handelte die "Bramicher Fosenocht" der KJG. Sie warf an zwei Abenden im Premicher Schützenhaus unter dem Titel "The f(r)og - Nebel des Grauens" einen augenzwinkernden Blick zurück auf die 500-Jahr-Feier des Ortes im vergangenen Jahr. Sogar der rauchende Köhlermeiler wurde auf der Bühne nachgebildet.

"We will frog you"

Nachdem drei Froschkönige (Thomas Edelmann, Rainer Schmitt und Gerald Wehner) die rund 120 Gäste mit "We will frog you" begrüßt hatten, prüften die Moderatorinnen Bianka Köth und Sandra Seubert als Froschforscherinnen mit Kescher und Taschenlampe erst einmal, ob im Publikum echte Frösche (so nennen die Premicher sich selbst) saßen. Ortssprecher Mario Krebs bestand den Test mit seinen "schönen Froschschenkeln" sofort. Die beiden Forscherinnen beendeten den Einstieg in den Faschingsabend mit dem Premicher Narrenruf "Bramich, hopp auf!", der in diesem Jahr freilich besonders gut passte.

Schwierige Hausaufgabenstunde mit viel Gelächter

Das Tanzprogramm eröffnete die "Purzelgarde" im Matrosenkostüm. Anschließend sinnierte "Überraschungsgast" Daniela Pölderl über Mode und Trachten. Sie fragte unter Beifall "Warum abnehmen, so lange es noch Stoff gibt?" und fügte an "Sport und Turnen, füllen Gräber und Urnen". Bei den "Scherzkeksen" hatte Bianca Nauth als Mutter mit ihren drei Söhnen (Maximilian Kirchner, David Nauth und Tizian Schmidt) eine schwierige Hausaufgabenstunde, die jedoch viel Gelächter begleitete.

Die Ansager von "Frosch-News" informierten über das neueste Dorfgeschehen: So etwa, dass dem Premicher Gärtner wegen anhaltender Nebelschwaden eine neue Blumenzüchtung gelungen sei - die verruchte Ruth. Zum Wetter für die nächsten 500 Jahre sagte Wetterfrosch Carmen Schmitt: "Nach auflösenden Rauschwaden scheint nun endlich wieder die Sonne." Am Ende des hervorragenden Auftritts der "Wise Boys" - diesmal mit einer Mischung aus Backstreet Boys, Schuhplattler und Luftgitarre - sagte Moderatorin Bianka Köth lächelnd: "Mädels, ich stelle sie euch mal vor." Die Telefonnummern der tanzenden Jungs gab sie dann aber doch nicht heraus.

Klagelied auf den ausstehenden Dorfladen

Paul Hartmann stimmte als "Emil von Steinberg" zunächst ein Klagelied auf den ausstehenden Dorfladen an, bevor er seinen eigenen kleinen Köhlermeiler auf der Bühne mittels batteriebetriebener Signallampe entzündete und sang "Willst du Kohle machen, brauchst du ein paar Sachen". Holz fand sich im ehemaligen Köhlerdorf Premich jedenfalls genug. Das "Junge Gemüse" erzählte im Anschluss eine moderne Version des Märchens vom Froschkönig - trotz böser Fee und alter Hexe inklusive "Schö End". Nach dem Auftritt von "Tanzmariechen" Sophia Zehe sorgte eine "eilige Messe" der Brüder und Schwestern von der "Abtei Münsterschwarzbrand" für Erheiterung. Gemäß der Ansage "Wir verwandeln jeden Saale, für uns in eine Kathedrale" sang das Publikum umgedichtete Kirchenlieder fleißig mit. Die "Lesung an die Premicher" handelte vom "Nebel des Morgengrauens" (aus dem Köhlermeiler) und "geräucherten Fröschen".

"Riesling aus dem Hause Baldauf-Baldvoll"

"It's Rock 'n' Roll", stellten die Moderatorinnen zum Auftritt der "Ü40er" fest. Katja Albert, Bianca Nauth und Tamara Schmidt hatten sich eigentlich einen italienischen Lover (Norman Beyer) anlachen wollen, blieben dann aber bei den deutschen Männern, da diese ihrer Meinung nach Kurven zu schätzen wüssten. Nach dem Frosch-TV-Auftritt von Rainer Schmitt, der in bester Alfred-Biolek-Manier zu seinem Kulturgericht "Wein vom Kirchberg", "Riesling aus dem Hause Baldauf-Baldvoll" und "Gewürzschlawiner" kredenzte, hieß es dann "Hopp auf für das Dessert". Gemeint war das Männerballett. Verkleidet als Cheerleaderinnen ließen die elf Tänzer, ganz cheerleaderlike in einer aufwendigen Choreographie, ihre kurzen blauen Kleidchen über die Bühne wehen. Dreimal mussten sie eine Zugabe tanzen - und warfen dabei nochmals ihre langen blonden Perückenlocken neckisch zurück.

Anna-Lena Herbert