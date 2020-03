Präsident spricht von subversiven Kräften: Revolte im Rhönklub?

Die Eröffnung des Wanderjahres 2020 auf dem Kreuzberg im Januar sorgte für Aufmerksamkeit. Der Präsident des Rhönklubs, Jürgen Reinhardt, sprach in seiner Rede von "subversiven Kräften", die in dem Verein wirken würden. Deren Absicht sei laut ihm: Seine Wiederwahl unterminieren. Die Redaktion hat recherchiert, was Reinhardt damit gemeint haben will.

Der Präsident äußerte sich auf Nachfrage der Redaktion: "Ich gebe hierzu keinen Kommentar ab." Während Reinhardt selbst unkonkret blieb, fühlte sich manches Vereinsmitglied von Reinhardts Äußerungen auf die Füße getreten. Kathi Cavallo, die Vorsitzende des Rhönklub-Ablegers in den Walddörfern, zitierte bei der Jahresversammlung des Zweigvereins ein Mitglied, welches bei Reinhardts Rede anwesend war: "Die Teilnehmer empfanden ihn als peinlich und seine Aussage über die Zweigvereine als unverschämt."

Thomas Hammelmann, Vorsitzender des Kissinger Rhönklubs, war bei der Eröffnung des Wanderjahres vor Ort - und hörte Reinhardts Rede. Der Begriff der "subversiven Kräfte" kam für ihn überraschend. "Ich habe beim anschließenden Treffen nach der Wanderjahreröffnung im Antoniussaal im Kreuzberg drei oder vier Rhönklubberer gefragt, was das bedeutet", sagt er. Konkrete Antworten hat er keine erhalten. "In unserem Zweigverein gibt es keine subversiven Kräfte." Hammelmann blickt auf eine lange Karriere im Rhönklub zurück: "Ich bin jetzt zwei Jahre Kassier gewesen und 19 Jahre Vorsitzender." Zu Präsident Reinhardt habe er ein gutes Verhältnis.

Was sind subversive Kräfte?

"Es hat sich ein Workshop getroffen, um Möglichkeiten zu erörtern, wie man den Rhönklub lebendiger, zukunftsorientierter gestalten könnte ", sagt Hammelmann. "Die Anregungen wurden dem Präsidenten, dem ich sehr respektvoll gegenüber stehe, dargelegt." Hammelmann ist allerdings überzeugt: "Das sind aber doch keine subversiven Kräfte."

Günther Wischert vom Rhönklub Zweigverein Bad Brückenau hat eine deutliche Meinung zu Reinhardts Äußerungen auf dem Gipfel des Kreuzbergs: "Das war nicht angebracht". Für ihn fielen die Worte zur falschen Zeit und am falschen Ort. Was sich hinter Reinhardts subversiven Kräften verbergen mag, weiß auch er nicht zu sagen. "Dazu sind wir Zweigvereine zu wenig eingebunden."

Unklarheit über Reinhardts Worte herrscht auch im Vorstand des Rhönklub-Zweigvereins in Garitz. "Ich habe davon gelesen und war erstaunt. Ich weiß nicht was er damit gemeint hat", teilt Heidrun Ruppert, die dortige Vorsitzende, auf Nachfrage der Redaktion mit. Konrad Tripp, der Regionalvorsitzende der Region Saale/Sinn, sagt: "Ich äußere mich nicht zu den Ausführungen des Präsidenten."