Poppenrother Schützen ehren langjährige Mitglieder

Schützenmeister Michael Wimmel berichtete von den zahlreichen Aktivitäten des Jahres. Bei den örtlichen Veranstaltungen sei die Gilde stets gut vertreten gewesen. Als Höhepunkt des Jahres bezeichnete er die Proklamation der "neuen Hoheiten". Ein riesiger Erfolg sei auch das Oktoberfest mit dem Vogelschuss gewesen . Das darauf folgende Vereins- und Firmenschießen sei nicht so gut angenommen worden, was nachdenklich stimme. Beim Bogenschießen ist ein Zulauf zu verzeichnen. Das wäre auch im Luftgewehr-Bereich wünschenswert.

Michael Wimmel freute sich, dass die Gilde mit Christoph Metz den derzeitigen Gaujugendkönig, und mit Manfred Stenke den amtierenden Gau-Robin-Hood stellt. Sportleiter Matthias Metz berichtete von seinen zwölf Luftgewehr- und zwei Bogenmannschaften. Auf die Teilnahme an den Gau-, Bezirks- und Bayerischen Meisterschaften ging er ausführlich ein.

Der Ehrenschützenmeister Wolfgang Purretat vom Patenverein "Hubertus Zahlbach" lobte in seinem Grußwort die Erfolge auf der sportlichen Ebenen ebenso wie den gesellschaftlichen Zusammenhalt der Gildemitglieder. Für den Herbst des Jahres kündigte er das traditionelle Patenschießen in Zahlbach an.

Dominik Kröckel und Manfred Stenke wurden für 25 Jahre aktive Schießzeit geehrt, außerdem Melanie Binder für 30 Jahre, Matthias Metz für 35 Jahre und Ewald Hornung, Klaus Schmitt und Lothar Metz sogar für 45 Jahre.

Lothar Metz stellte den Antrag, einige Schießanlagen im Luftgewehrstand elektronisch auszustatten, Dazu erging der Auftrag an den Vorstand, die Kosten zu ermitteln, einen Finanzplan zu erstellen und eine Machbarkeitsstudie auszuarbeiten. Nach einer längeren Diskussion sagte Hermann Dresbach dazu: "Ich glaube, der Verein braucht den gleichen Mut dies anzugehen, wie damals vor mehr als 20 Jahren, als man den Neubau geplant und realisiert hat."

Vor der Jahreshauptversammlung tagte auch die Jugendabteilung, in der die Jugendleiterin Jasmin Wufka berichtete. Besonders lobte sie die Jugendbildung, die in einem Jugendhaus bei Gemünden stattgefunden hatte .