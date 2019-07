Pool statt Stadtrat: Was war denn da los, Herr Kaiser?

Mittwochabend war Stadtratssitzung in Bad Kissingen. Gefühlte Sitzungssaaltemperatur: knapp unter dem Vorhof zur Hölle. Andreas Kaiser von den Freien Wählern fehlte entschuldigt, aus dienstlichen Gründen konnte der Kriminalpolizeibeamte nicht an der Sitzung teilnehmen. Gegen 19.30 Uhr dann das: Via facebook teilt Kaiser mit: "So lässt es sich gerade aushalten...." und zeigte das Foto seines Gartenschwimmbeckens. Sofort hagelte es Kommentare: "Jaja, dienstlich abwesend - hier gehst du ein bei uns", kommentierte Flo Keßler aus der Sitzung. "Ey, du hast Sitzung", monierte Wolfgang Lutz. Und Jens Nöhrbaß konterte "Er sitzt ja...Aber eben halt kühler und angenehmer als du".

Lieber Herr Kaiser, was war da los?

Andreas Kaiser:

Ich hatte tatsächlich noch eine dienstliche Verpflichtung. Und als die so gegen halb acht fertig war, da wollte ich nicht mehr in die Stadtratssitzung. Ich habe tatsächlich geglaubt, die dauert nur bis 20 Uhr. Und ich hatte einfach keinen Input mehr, bei mir war nach dem langen Tag komplett die Luft raus.

Aber jetzt mal unter uns: So richtig clever war das mit facebook nicht, oder?

Ich habe, als ich es gepostet habe, sofort gedacht: Du bist aber auch ein Depp, Kaiser. Aber ich hatte an dem Abend einfach die Nase voll: länger als sonst gearbeitet, die Hitze hat extrem geschlaucht, noch dazu kann ich mein kaputtes Fenster im Büro nicht öffnen, so dass ich nicht mal morgens kühle Luft reinlassen kann.

Aber wie ist das denn im Kissinger Stadtrat? Wird da während der Sitzung so viel auf Facebook gelesen und gepostet?

Ich glaube, denen ging es wie mir, die wollten auch alle nur noch nach Hause kommen.

Also hat es an diesem heißen Abend überall ziemlich gemenschelt. Und bei Ihnen ging der Stadtrat buchstäblich baden.

Ja. Als ich das gepostet habe, musste ich an meinen Großvater denken. Der hat immer gesagt: Gschehn ist gschehn.

Haben Sie wenigsten in Ihren Überstunden einen kniffligen Kriminalfall gelöst?

(lacht) Ausnahmsweise nicht.