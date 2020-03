Polizeieinsatz: 20 Jähriger täuscht Notfall vor

Am Freitagabend (27. März 2020) ging über die Zentrale Würzburg ein Notruf eines 20-jährigen Mannes ein. Am Telefon erzählte der Mann, er wäre Opfer einer Körperverletzung und sitze irgendwo in Bad Kissingen blutend unter einer Brücke. Laut Angaben der Polizei begaben sich im Anschluss mehrere Streifenwagen auf die Suche nach dem Verletzten.

Der Mann konnte nirgendwo aufgefunden werden. Da es sich um einen angenommenen Unglücksfall handelte, veranlasste es die Polizeistelle die Ortung des Mobiltelefons vorzunehmen. Dabei konnte festgestellt werden, dass er sich bei der Anschrift seiner Freundin befand.

Notlage frei erfunden

Im weiteren Verlauf stellte sich fest, dass der Mann unverletzt war dafür aber beachtlich alkoholisiert. Die angebliche Notlage war von ihm frei erfunden. Der junge Mann muss sich nun wegen Missbrauchs von Notrufen verantworten. Zudem werden ihm eventuell die entstandenen Einsatzkosten in Rechnung gestellt.