Polizei-Ausbildung gemeistert

Ende Februar legten 176 Polizeimeisteranwärterinnen und Polizeimeisteranwärter die letzten Prüfungen für den Abschluss der Laufbahnausbildung für den mittleren Polizeivollzugsdienst in der Bundespolizei ab. Insgesamt haben 157 (davon 47 Frauen) ihr Ziel "bestandene Laufbahnausbildung für den mittleren Polizeivollzugsdienst" erreicht.

Die frisch ernannten Polizeimeisterinnen und Polizeimeister begannen im September 2017 ihre insgesamt zweieinhalbjährige Ausbildung. Mit dem bestandenen Lehrgang für den mittleren Polizeivollzugsdienst endete die Ausbildungszeit in Oerlenbach. Sie ebnet den neuen Polizeimeisterinnen und Polizeimeistern den beruflichen Weg für ihre künftigen Aufgaben in der Bundespolizei.

Für die Polizistinnen und Polizisten im Alter zwischen 18 und 38 Jahren fand am Mittwoch erneut im Regentenbau die feierliche Verabschiedung mit der Aushändigung der Zeugnisse und die Ernennung von Anwärterinnen und Anwärtern zu Polizeimeisterinnen und Polizeimeistern statt. Umrahmt wurde der feierliche Festakt mit Musikstücken des Bundespolizeiorchesters aus München.

4500 Ausbildungsstunden

In der Festansprache würdigte der Dienststellenleiter des Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrums Oerlenbach, Polizeidirektor Ralf Wiegand, die guten Leistungen der jungen Polizistinnen und Polizisten. "Das ist ein überaus wichtiger Meilenstein in Ihrer noch jungen beruflichen Laufbahn innerhalb unserer Behörde." Er gratulierte allen, auch im Namen des Präsidenten der Bundespolizeiakademie, Alfons Aigner, zu ihrer bestandenen Laufbahnprüfung und beglückwünschte sie zum erreichten Ausbildungsabschluss. Wiegand ging dabei auch auf die sehr anspruchsvolle und in Deutschland einmalige Ausbildung ein. "In rund 4500 Ausbildungsstunden wurden die theoretischen Grundlagen der Polizeiarbeit in verschiedenen Fächern von Grund auf kennengelernt. Diese Grundkenntnisse

wurden unter anderem in verschiedensten realitäts- und einsatznahen Situationstrainings vermittelt. "Das heutige Spektrum der bundespolizeilichen Aufgaben ist groß, national und international. Insbesondere stellen die Auslandsaufgaben und -einsätze einen immer größer werdenden Bereich in dieser Aufgabenpalette dar. Besonders in Zeiten radikaler, extremistischer und terroristischer Bedrohungen ist die Vernetzung innerhalb Europas ein wesentlicher Beitrag, auch zur Stärkung unseres Landes geworden", so der Dienststellenleiter.

Spende übergeben

Er bedankte sich bei der Kurdirektorin Sylvie Thormann sowie beim Oberbürgermeister der Stadt Bad Kissingen, Kay Blankenburg, welcher auch ein Grußwort an die Absolventen richtete, für die gute Zusammenarbeit im Rahmen der Organisation der Verabschiedungsveranstaltung.

Soziale Kompetenz und Verantwortung bewiesen die Absolventinnen und Absolventen. Im Rahmen einer Blutspendenaktion, einem sogenannten Sozialprojekt des OEB 17 II, spendeten viele Spenderinnen und Spender Blut für die Gemeinschaft. Die Hauptinitiatoren, der 1. Lehrgangssprecher, Polizeimeisteranwärter Kevin Clewing und die 2. Lehrgangssprecherin, Polizeimeisteranwärterin Luca Beyer, dieser Aktion verfolgten die Idee, den Gesamtspendenbetrag im Rahmen der Verabschiedungsveranstaltung an den Vertreter des Kinderhospiz Sternenzelt Mainfranken e. V., Stefan Zöller, mit einem symbolischen Scheck zu übergeben.

Insgesamt beenden bundesweit rund 1300 Anwärterinnen und Anwärter ihre Ausbildung bei der Bundespolizei. Ende August beenden voraussichtlich weitere 1000 Anwärterinnen und Anwärter ihre Ausbildung. Somit kann die Bundespolizeiakademie im Jahr 2020 insgesamt über 2300 frisch ausgebildete Kolleginnen und Kollegen in die Einsatzpraxis entlassen. Das sorge für eine spürbare Entlastung der angespannten Personalsituation. Auch für 2020 bewegen sich die Zahlen für Bewerbungen und Einstellungen auf Rekordniveau. Für die beiden Einstellungstermine (1. März und 1. September) verzeichnet die Bundespolizei knapp 37 500 Bewerber/- innen. Dem gegenüber stehen über 4000 geplante Einstellungen. Am 1. März 2020 werden davon die ersten 760 in den Aus- und Fortbildungszentren ihre Ausbildung beginnen. red