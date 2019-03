Plakatwand ruft Missfallen hervor

Den Missmut einzelner Bürger beschwört eine neue Plakattafel am Telekom-Gebäude in der Seeshofer Straße herauf. Deshalb nahm Bürgermeister Armin Warmuth dazu im städtischen Ausschuss für Bau, Forst und Umwelt Stellung. Aus baurechtlicher Sicht habe man das Vorhaben nicht verhindern können, betonte Warmuth. Nach einer ersten Ablehnung 2018 durch den Ausschuss hatte das Landratsamt mahnend den Zeigefinger erhoben und angekündigt, die fehlende Zustimmung der Stadt zu ersetzen, falls es bei der Ablehnung bleibe. So kam es dann auch. Nichts half es, dass der Bürgermeister bei der Telekom daran erinnerte, die Stadt habe das Grundstück der Bundespost einst günstig überlassen. Inzwischen ist das Gelände in Händen einer offenbar stärker gewinnorientierten Immobiliengesellschaft. dübi