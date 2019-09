Pilger ziehen zur Talkirche

Rund 55 Gläubige haben an der Wallfahrt der Eltingshäuser zur Talkirche Münnerstadt unter dem Motto "Zeit in Gottes wunderbarer Welt" teilgenommen. Etwa 55 Wallfahrer hatten sich bei sommerlichem Wetter zum sechsten Mal auf den Fränkischen Marienweg von Eltingshausen zur Talkirche bei Münnerstadt begeben. Nach der Begrüßung durch Sabine Werner in der Kirche St. Martin machten sich die Gläubigen beim Klang der Kirchenglocken auf den Weg. Nach einer Einführung zur Wallfahrt folgte am Bildstock ein Segenstext zum Morgensegen. An der "Wengert" stimmten die Vorbeterinnen die Teilnehmer auf das Thema Zeit ein. "Ich wünsche dir Zeit" wurden die Teilnehmer eingeladen, sich trotz aller Hektik Zeit zu nehmen.

Am Wegkreuz angekommen, folgte ein Text zu den Kreuzen der Menschen auf ihrem Weg. Neun Musikanten begleiteten die Wallfahrer mit ihren Melodien zu ihren Gesängen. Auf dem weiteren Weg durch die schon herbstliche Landschaft wurde um Gottes Beistand für den Frieden gebetet. Die örtliche Scholagruppe bereicherte unterwegs mit einigen Liedbeiträgen die verschiedenen Themenbereiche. Nach der "Schwarzen Pfütze" wurden die neu dazugekommenen Teilnehmer begrüßt. Gebete von Jugendlichen wurden vorgetragen, die verdeutlichten, dass junge Menschen anders mit Gott sprechen. Die landschaftlich schöne Strecke durch den Wald und die Natur ab der Muna wurde für die Anliegen zu Umwelt, Natur und Schöpfung verwendet.

Nach dem Wald folgte ein Dankgebet, bevor die Gruppe mit dem Angelusgebet den Talhof erreichte und sich während der einstündigen Mittagspause stärken konnte. Nach dem Dank an alle Teilnehmer und Helfer sowie dem Talhof-Team für die Bewirtung ging es mit Gebeten zu Maria, Marienrufe durch die Schola und Liedern zu den Klängen der Blasmusik auf das letzte Wegstück zur Talkirche. Dort wurde eine Messe durch Pfarrer P. Okafor aus Nigeria abgehalten. Im Anschluss daran fanden sich noch viele zu Kaffee und Kuchen im Jugendheim Eltingshausen ein, wo der Organistin Frau Zänglein ein "Danke-Lied" durch Sabine Werner und Annemarie Hönig dargebracht wurde und Pfarrer Okafor ein Lied aus seiner Heimat vortrug. Die Textauswahl zur Wallfahrt fand bei den Teilnehmern viel Anklang und wurde lobend erwähnt. red