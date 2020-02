Bad Kissingen 10.02.2020

Fachkräftemangel

Pflege im Landkreis Bad Kissingen: Ein leer gefegter Arbeitsmarkt

In der Pflege herrscht akuter Mangel an Mitarbeitern. Der Landkreis Bad Kissingen ist ein Brennpunkt in der Region. Es gibt viel mehr offene Stellen als Fachkräfte.