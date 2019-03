Papiertheater und mehr - eine Ausstellung

Die Tür vom Verein zur Förderung der Musikerziehung in der Steinstraße 29 stand offen und es gab Interessantes zu hören und zu sehen. "Papiertheater und mehr..." war das Thema einer Ausstellung in der Kissinger Musikwerkstatt. Helga und Werner Rieck hatten vor etlichen Jahren die Idee, ein Papiertheater zu gründen. Allerdings fehlte es an Mitspielern. Aber eine große Sammlung von Kulissen und anderen Dingen aus Papier kamen im Laufe der Zeit zusammen. Diese große Zahl von Kulissen, Pop-up-Büchern, Guckkästen, Bilderbögen von Neuruppin, Ankleidefiguren und vieles mehr werden jetzt in der Musikwerkstatt gezeigt. Zur Eröffnung kam das große "Kissinger Keyboard Ensemble". Sie zählen zwar eher zu den Kleinen, ihr Spiel war jedoch großartig. Besonders auffällig war die Freude, mit der sie musizierten.

Gespräche über die Möglichkeit, die der Verein zur Förderung der Musikerziehung bietet, beendeten den erfolgreichen Tag. Für alle, die den Tag der offene Tür verpasst haben, gibt es Information unter www.kissingermusikwerkstatt.de oder unter Tel.: 0971/669 94. Geöffnet ist die Ausstellung noch am Dienstag, 26. März, ab 16 Uhr, am Mittwoch, 27. März, ab 13 Uhr und am Donnerstag, 28. März, ab 16.30 Uhr.red