Pack die Badehose ein und nix wie ab zum Ellertshäuser See

Seit Anfang Mai fährt der Kreuzberg-Shuttle von Hammelburg über Bad Kissingen zum Heiligen Berg der Franken. Jetzt hat man auch vom östlichen Landkreis aus die Möglichkeit, bequem mit dem Bus zu einem beliebten Ausflugsziel zu gelangen. Und was bietet sich während der Freizeitbussaison besser an als der Ellertshäuser See? Darum geht es pünktlich zum Start der Pfingstferien los. Die neue Linie trägt den Titel "See-Shuttle" und wird an Samstagen, Sonn- und Feiertagen Bürger und Besucher ans kühle Nass und wieder zurück bringen.

"Wir freuen uns, neben den vielen bislang bestehenden Freizeitbuslinien in diesem Jahr etwas Neues auszuprobieren. Durch das See-Shuttle braucht es für einen Ausflug mit Familie und Freunden nun keinen Pkw mehr. Auch für Urlauber und Gäste, die zum Beispiel mit dem Zug angereist sind, bietet die neue Linie mehr Möglichkeiten unsere Region mit all ihren Vorzügen zu entdecken", freut sich Landrat Thomas Bold.

Die Linie verläuft folgendermaßen: von Bad Kissingen über Arnshausen - Oerlenbach - Rottershausen (mit Zuganbindung aus Schweinfurt und Bad Neustadt/Saale) weiter über Rannungen - Maßbach - Volkershausen zum Ellertshäuser See. Der Rückweg verläuft ebenso, nur in umgekehrter Reihenfolge.

Den Fahrplan des "See-Shuttles" finden Interessierte ab dem 7. Juni 2019 unter folgendem Link

Eine feste Instanz ist das "See-Shuttle" noch nicht, kann es aber werden. Zunächst läuft bis Ende der Sommerferien, also bis zum 8. September 2019, eine Probephase für die Linie. Nach einer Evaluation soll dann entschieden werden, ob die Linie dauerhaft in das Freizeitbussystem aufgenommen werden soll.