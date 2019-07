Oskar-Patzelt-Stiftung würdigt das Engagement der Wirtschaftsförderung des Landkreises Bad Kissingen

"Die erneute Nominierung durch ein renommiertes Unternehmen und die jetzt erreichte Jurystufe erfüllen uns nicht nur mit Stolz. Sie zeigen auch, dass wir mit unseren Bemühungen im Bereich der Wirtschaftsförderung und nicht zuletzt auch mit unserer Standortkampagne auf dem richtigen Weg sind, um unsere Region zukunfts- und konkurrenzfähig zu machen", so der stellvertretende Landrat Emil Müller bei der Urkundenübergabe.

Damit ist der Landkreis Bad Kissingen in der engeren Wahl um eine der begehrten Auszeichnungen. Die Auszeichnungsgala findet am 14. September in Würzburg statt.

Für den Sonderpreis "Kommune des Jahres" erreichten nur 31 Kommunen die Jurystufe und die Wirtschaftsförderung des Landkreises Bad Kissingen war auf Anhieb dabei. "Wir überzeugten dabei in äußerst anspruchsvollen Kriterien. Nun heißt es Daumen drücken, denn jeder Teilnehmer, der die Juryliste erreicht hat, darf sich Hoffnung auf Deutschlands wichtigsten Wirtschaftspreis machen", erklärt Wirtschaftsförderer Frank Bernhard.

Die Oskar-Patzelt-Stiftung würdigt damit das Engagement der Wirtschaftsförderung als Ansprechpartner für "ihre" Unternehmen. Als Zeichen der Wertschätzung für diesen Erfolg erhielt der stellvertretende Landrat Emil Müller eine vom Vorstand der Oskar-Patzelt-Stiftung unterzeichnete Urkunde.

" Die Auszeichnung ist Bestätigung und Ansporn zugleich. Im Fokus unserer Arbeit stehen dabei die Bestandspflege, der Netzwerkgedanke, aber auch konkrete Themen wie Fachkräftesicherung und Digitalisierung sowie die Unterstützung von Industrie, Handel und Handwerk", so Frank Bernhard. Als neustes Produkt der Wirtschaftsförderung nennt Bernhard die 1. Jobmesse für den Landkreis Bad Kissingen, die am 12. Oktober in Bad Kissingen stattfindet und sich speziell an Fachkräfte wendet.

Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Landkreis verzeichnet seit dem Jahr 2014 ein Plus von 9,6 Prozentpunkten und stieg damit auf 34.987 Personen. Seit dem Jahr 2010 entwickelt sich der regionale Arbeitsmarkt permanent positiv, die Arbeitslosenquote ging um 1,9 Prozentpunkte zurück. Auch die Arbeitslosenstatistik liegt mit etwa 2,9 Prozent im Jahresmittel auf einem niedrigen Stand und damit deutlich unter der bundesweiten Zahl. Das Bruttoinlandsprodukt stieg seit dem Jahr 2000 von 2,2 Milliarden Euro auf 3,2.