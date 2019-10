Originelle Arbeiten

Einer der Höhepunkte für einen Montessori-Schüler ist die Abschlussarbeit, die in der achten Jahrgangsstufe begonnen und im neunten Schuljahr der Öffentlichkeit präsentiert wird. Sie wird in Form einer selbstständigen Projektarbeit über den Zeitraum von einem Jahr erstellt und gilt als Höhepunkt des Reifungsprozesses zur Selbstständigkeit und Eigenverantwortung.

In diesem Jahr waren wieder viele Großbauprojekte unter den Arbeiten, die in der Schulturnhalle der Sandberger Schule ausgestellt wurden. Die 13 Schüler haben im Laufe des eigens organisierten Festabends ihre Projekte einer Jury, den Eltern, Freunden, Familienangehörigen und Gästen vorgestellt. Von der Idee und Projektauswahl über die Suche nach einem Mentor, der Kosten-, Material- und Zeitberechnung bis hin zur praktischen Umsetzung und Ausarbeitung einer Projektmappe waren die Schüler vollkommen eigenständig für ihr Vorhaben zuständig.

Matteo Büchs aus Wülfershausen hat ein Powerrack gebaut, eine Art Hantelbank, die zum Eigengebrauch vorgesehen sei. Im Unterschied zur klassischen Hantelbank könne mit dem Powerrack auch andere Übungen ausgeführt werden. Ausgewählt hatte Matteo Büchs dieses Thema, da Sport eine seiner größten Leidenschaften sei. Simon Hein aus Burkardroth fertigte eine Holzbank aus Douglasie. Auf das Thema kam er, da die Bank zu Hause schon ein wenig in die Jahre gekommen war. Auch die Eltern seien von der Idee begeistert gewesen, und so stand dem Vorhaben nichts mehr im Wege. Den dafür benötigen Baum bekam er von seinem Onkel.

Einen Strandkorb aus Europaletten fertigte Eva Leonhardt aus Kilianshof. Beim jährlichen Ostsee-Urlaub auf der Insel Usedom saß die Familie jeden Tag am Meer in einem Strandkorb. Und während Eva las, kam ihr die Idee, dieses Strand-Feeling doch mit nach Hause in den Garten zu nehmen.

Mit Koffer-Upcycling befasste sich Celia Ann Newell aus Thulba. Ihr Motto lautet "Statt alte Schätze auf den Sperrmüll wandern zu lassen, schenke ihnen doch einfach ein zweites Leben als Lieblingsstück", so entstand aus einem alten Koffer ein stylisch neuer Sessel.

Franzisca Renner aus Wollbach nennt ihr Thema "Horst und Boob - Vom Schuppen zum Hasenstall". Sie wollte mit ihrem Projekt ein neues, möglichst artgerechtes Zuhause für ihre Kaninchen schaffen.

Mit dem Bau eines Rasentraktoranhängers befasste sich Laurin Roßhirt aus Unterelsbach, dem diese Idee beim Rasenmähen kam. Er wollte als Abschlussarbeit etwas Handwerkliches und Nützliches anfertigen.

Ebenfalls mit Metall befasste sich Emily Söder aus Unterebersbach. Sie fertigte ein Herz aus Stahl mit dem Schriftzug der Montessori-Schule Rhön-Saale. Frieda Steinke aus Unterelsbach ist eine ausgesprochene Blumenlieberhaberin. Sie baute als Abschlussarbeit einen Pflanztisch. Ein weiterer Hasenstall wurde von Jonah Straub aus Bad Bocklet-Hohn angefertigt.

Tim Wehner aus Langenleiten nutzte die Abschlussarbeit, um einen Fantasy-Roman zu schreiben. Er trägt den Titel "Magic World - Die Reise nach Niaana." Die Geschichte habe er schon vor dem Schreiben mehr oder weniger im Kopf gehabt.

Dem Schreiben und Illustrieren eines Buches widmete sich auch Lina Wehner aus Wollbach. "Ich wollte Menschen berühren, begeistern und in meinen Worten gefangen halten." Es war ein Großprojekt, neben dem Schreiben auch passende ästhetische Bilder zu schaffen.

Mit dem Bau eines "Little Room" befasste sich Hannah Werner aus Herschfeld, die ein Praktikum in einem Blindeninstitut absolvierte und dort den "kleinen Raum" kennen lernte, der extra für blinde und mehrfach behinderte Menschen bestimmt ist, um sie in ihrer Eigenaktivität zu unterstützen. Er soll Räume und Begriff begreifbar machen und den Kindern ein Verständnis geben von dem, was sie umgibt. Julius Weydringer aus Roth widmete sich dem Bau einer Sonnenliege aus Holz, die einen Sonderplatz im Garten seiner Großeltern bekommen wird. bem