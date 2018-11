Open-Air-Gartenfest in Oehrberg ein voller Erfolg

In Oehrberg soll wieder gesungen werden. Das wünscht sich Dietmar Tscheslog schon lange. So lud er Anfang September kurzerhand zu einem Gartenfest mit Open-Air Konzert ein. "Schorsch und Freunde" hatten jede Menge Lieder zum Mitsingen parat. Und das taten die Gäste "voller Inbrunst" und sorgten damit für gute Stimmung bis in die Morgenstunden. Natürlich hatte das Wetter auch gepasst. Die zu Spitzenzeiten an die 100 Gäste im Tscheslogschen Garten - es war ein Kommen und Gehen - sangen nicht nur, sie spendeten auch sehr großzügig. Nämlich stolze 404,40 Euro waren in der aufgestellten Box.

Spende an die Katharinenschule

Weil Schorsch, Georg Quast aus Oehrberg, als heilpädagogischer Förderlehrer an der Katharinenschule in Fuchsstadt arbeitet, wurde spontan gemeinsam beschlossen, das Geld dorthin zu spenden.

"Mit dem Geld kann man auf jeden Fall etwas anfangen", sagte der Leiter der Schule, Reinhold Schüler, bei der Übergabe der Spende vergangenen Dienstag. Sei es für die Anschaffung eines neuen Kettcars, Fahrrads oder Spielzeug. Alleine die Kosten für den Bus für den Theaterbesuch in Schweinfurt betrügen mittlerweile 500 Euro, sagte er. Solche Unternehmungen werden von der Schule auch bezuschusst. "Hier fließt jeder Cent dahin, wo er hin soll", das war Dietmar Tscheslog schon wichtig zu wissen.

Fest soll wiederholt werden

Das musikalische Gartenfest bei den Tscheslogs war so gut angekommen, dass es im kommenden Jahr auf jeden Fall wiederholt werden soll.