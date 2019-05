Oerlenbach vor 1 Stunde

Brand

Oerlenbach/Bad Kissingen: Brand im Kuhstall - Feuerwehr schnell vor Ort

In Oerlenbach (Landkreis Bad Kissingen) ist es am Mittwochabend (29. Mai) zu einem Brand in einem Kuhstall gekommen. Dank dem schnellen Einsatz der örtlichen Feuerwehrkräfte konnten größere Schäden verhindert werden.