Oberthulba /Bayern: Drogenfahrt hatte ernsthafte Konsequenzen für 40-Jährigen

In Oberthulba (Landkreis Bad Kissingen) haben Polizisten einen 40-Jährigen nach einem Rauschgiftfund festgenommen.

Der Drogenfahrt folgte die Hausdurchsuchung in Oberthulba

Nach aktuellem Stand hätten Beamte den Mann unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt, informiert das Polizeipräsidium Unterfranken. Die Streifenbesatzung stellte bei dem 40-Jährigen Zuhause Rauschgift und Geld sicher. Die vierstellige Summe soll aus Drogengeschäften stammen.

Die Polizisten entdeckten bei der Wohnungsdurchsuchung knapp ein Kilogramm Marihuana, etwa zehn Gramm Amphetamin und mehrere Cannabispflanzen. Außerdem hatte der 40-Jährige seinen Stromzähler manipuliert.

Der Mann musste die Beamten von Oberthulba aus daraufhin zur Dienststelle begleiten. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln, und weiterer Delikte eingeleitet.

