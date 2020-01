Kisssalis-Therme gewinnt Internet-Voting: Warum die Obermain Therme nicht zur Auswahl stand

Die Kisssalis ist die beste Therme in Deutschland - das hat zumindest ein Ranking des Online-Reiseportals Travelbook ergeben. Nutzer durften bis zum 6. Januar für ihre deutsche Lieblingstherme stimmen. Der Online-Reiseführer ist Teil des Axel-Springer Verlags, zu dem auflagestarke Zeitungen wie die "Welt" oder die "Bild"-Zeitung gehören. Das Portal selbst hat im Internet über 200.000 Fans in den sozialen Netzwerken.

Nach eigener Auskunft von Travelbook handelt es sich um das größte deutsche Online-Reisemagazin. "Das ist eine super Werbung für unsere Therme", sagt Richard Pucher, Betriebsleiter der Kisssalis-Therme. Zur Wahl standen insgesamt 15 Thermen, darunter beispielsweise auch die Therme Erding.

Wettbewerb auf Nutzerbasis

Rund 21.000 Nutzer beteiligten sich bei dem Wettbewerb. Auf die Kisssalis entfielen davon 5500 Stimmen - Spitzenreiter. Auf dem zweiten Rang befindet sich die Therme Erding, die mit 5300 Votes nur knapp hinter dem Kissinger Bad lag. Zuvor fand ein mehrtägiges Kopf-an-Kopf Rennen der beiden Thermen statt. Im Laufe des Rankings setzte sich allerdings die Bad Kissinger Therme durch. "Das ist sensationell. Ich hätte anfangs nicht gedacht, dass wir den ersten Platz belegen", sagt Pucher.

Für ihn ist das Ergebnis "ein super Start in das Jahr 2020". Begeistert ist er sowohl von den Nutzern, die die Kisssalis-Therme nominiert haben, als auch von denen, die mit ihrer Stimme dazu beigetragen haben, den ersten Platz zu erreichen.