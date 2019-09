Oberleichtersbach: Nazi-Schmierereien an Kapelle

In den vergangenen Tagen haben Unbekannte die Kapelle am Kalvarienberg mit Hakenkreuzen und Schriftzügen beschmiert. Die Polizeiinspektion Bad Brückenau hat die ersten Ermittlungen übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Die Sachbeschädigung muss sich - so die Polizei - im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 20 Uhr, und Samstagnachmittag, 15.15 Uhr, ereignet haben. Rundherum wurde die Kapelle mit Farbe beschmiert, der oder die Täter malten unter anderem Hakenkreuze und ACAB (All Cops Are Bastards/Alle Polizisten sind Schweine) auf die Wände. Die Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09741/6060 bei der Polizei in Bad Brückenau zu melden.