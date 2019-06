Oberleichtersbach: Haus mit Kuhmist beschmissen

Eine böse Überraschung erlebte ein Hausbesitzer in Oberleichtersbach: Am Montagfrüh um 6 Uhr entdeckte er, dass an seinem Haus Kuhmist abgeladen worden war. Mehrere Stellen des Hauses wurden mit erheblichen Mengen der tierischen Hinterlassenschaften verschmutzt. Unter anderem wurden auch Autodächer mit Mistbatzen versehen. Nach ersten Recherchen der Polizeiinspektion Bad Brückenau dürfte nur ein Ortsbewohner für die Aktion in Frage kommen. Hinweise auf den Übeltäter bitte an die Polizei Bad Brückenau unter 09741 / 6060.