Wort zum Karfreitag

Momentan finden wegen des Coronavirus keine Gottesdienste statt. Für viele Gläubige ist das sehr schlimm. Einen kompletten Gottesdienst kann die Saale-Zeitung nicht ermöglichen.

Dennoch wollen wir den Betroffenen spirituelle Gedanken an die Hand geben. Das gilt gerade für das Osterfest. Dafür gibt es unser kurzes Impuls-Video, das Geistliche aus dem Landkreis Bad Kissingen aufgenommen haben. Am Karfreitag spricht Pastoralreferentin Christine Seufert, die in Oerlenbach ihren Dienst versieht, den Osterimpuls.