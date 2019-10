Hammelburg: Bald rollen die Schwertransporte an - Windpark-Teile werden geliefert

Der Bau der drei Windräder bei Gauaschach tritt in die heiße Phase. Das Unternehmen Green Energy 3000 kündigt in einer Pressemitteilung "für die kommenden Monate die logistisch sehr anspruchsvolle Anlieferung größerer Bauteile an".

Die Transportroute mit den Sattelschleppern in Überlänge führt von der Autobahnauffahrt Hammelburg über die Südumgehung der Saalestadt, die Lagerkreuzung und die Lagerstraße sowie das Lager zum Abzweig Richtung Fuchsstadt und über eine aufwendig angelegte Baustraße an den Bestimmungsort im Wald.

Aufwendiger Transport der Windräder-Teile: Mit Verkehrseinschränkungen ist zu rechnen

Weil die gewählte Route über die Rommelstraße außerhalb des Lagers Hammelburg sehr eng ist, wird es dort laut Green City 3000 zwischen Montag, 28. Oktober, und Freitag, 1. November, zu zeitweisen Verkehrseinschränkungen kommen.